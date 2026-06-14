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Büyük vurgunu MİT önledi

Güncelleme Tarihi:

#Kredi Kartı#Mit#Operasyon
Büyük vurgunu MİT önledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) ortak çalışmasında İstanbul ve Kocaeli’nde kredi kartı şebekesine yönelik operasyon yapıldı.

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MİT, 7 Haziran gece saatlerinde çok sayıda kişiyi etkileyen kredi kartlarında şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin SMS’lerin sabahın ilk saatlerine kadar devam ettiğini belirledi. Kişilere ulaşan mesajlarda, kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem girişimlerine ilişkin bilgilendirme mesajları ile tek kullanımlık şifrelerin yer aldığı belirlendi.

2 İLDE OPERASYON YAPILDI

Çalışmalarda çok sayıda kredi kartı numarasının otomatik yazılımlarla test edildiği belirlendi. Kart numaralarının geçerliliğinin kontrol edilmesi amacıyla yapılan denemeler sonucunda kart sahiplerine otomatik SMS gönderildiği tespit edildi. Ekipler İstanbul ve Kocaeli’de eşzamanlı operasyon yaparak, kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına aldı.

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Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ilk incelemelerde, kredi kartı bilgilerinin toplu şekilde test edilmesinde kullanıldığı değerlendirilen yazılımlar ile faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin dijital iz ve kayıtlara ulaşıldı. Olay kapsamında herhangi bir maddi kayıp yaşanmadığı belirtildi.

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#Kredi Kartı#Mit#Operasyon

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