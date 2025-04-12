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Büyük vicdansızlık! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Köpek#Hayvana Eziyet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 15:13

İzmir'in Bornova ilçesinde bir sürücü, yolda yatan bir köpeğin üzerinden geçip, arkasına bile bakmadan gitti. Yürek sızlatan görüntü, çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Olay, 9 Nisan günü Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi 301 sokakta meydana geldi. 35 BUT 424 plakalı otomobil sürücüsü, seyir halindeyken yolda yatan bir köpeğin üzerinden aracıyla geçti. Yaralanan köpek acı içerisinde kaçarken, araç sürücüsü arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

Kaza sonrası yaralanan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yürek sızlatan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Büyük vicdansızlık Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti

"ÇIĞLIKLARI DUYUP GELDİK"

Meydana gelen olayda köpeğin sesini duyup dışarı çıktığını söyleyen esnaf, "Köpeğin çığlıklarını duyduk, içerden koşturduk. Araba ezip geçmiş köpeği. Köpeğin şu an durum fena değil, bakıyoruz, besliyoruz iyi şu anda" dedi.

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#İzmir#Köpek#Hayvana Eziyet

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