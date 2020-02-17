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Semih ÇALIŞKAN / DHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 14:04,Son Güncelleme:/

Büyük vicdansızlık! Tepki gösterenlere böyle karşılık verdi…

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Büyükçekmece'de aracın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi. Köpeğin o halini gören diğer araç sürücüleri bu duruma kayıtsız kalmadı.

Köpeği sürükleyen kişiye tepki gösterip o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde köpeği aracının arkasına bağlayan kişi tepki gösterenlere 'bağırma' diye karşılık verirken, hayvanseverlerin 'sen cana kastetmişsin' dediği duyuluyor. Görüntüde yerde sürüklenen köpeğin ayaklarının metrelerce sürüklenmesinin etkisiyle kanadığı görülüyor.

Büyük vicdansızlık Tepki gösterenlere böyle karşılık verdi…


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