×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Büyük vicdansızlık! Mağaraya terk edilen köpek kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Mağara#Köpek
Büyük vicdansızlık Mağaraya terk edilen köpek kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 12:36

Antalya-Kemer yolundaki Akyarlar Tüneli'nin altında bulunan koy içerisindeki mağaraya terk edilmiş halde bulunan bir köpeği kurtardı. Kara ulaşımının olmadığı koyda mahsur kalan köpek, deniz aracıyla karaya çıkarıldı. Sahipsiz köpek, gerekli bakımları yapıldıktan sonra, yeni ve kalıcı yuvasını beklemek üzere geçici bakımevinde kalacak.

Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemer yolunda bulunan Akyarlar Tüneli altında bulunan koy içerisindeki mağaraya terk edilmiş bir köpek olduğu ihbarı sonrası harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyarlar Tüneli'nin sahil tarafından kara ulaşımı olmayan mağarada bulunan sahipsiz köpeği kurtarmak için tekneyle bölgeye ulaştı. Ekipler, terk edilmiş köpeğe hemen yiyecek ve su verdi. Yiyeceği yedikten sonra kendine gelen hayvan, çevredekilerin de yardımıyla deniz aracına alındı.

Büyük vicdansızlık Mağaraya terk edilen köpek kurtarıldı

İLK KONTROLLERİ YAPILDI

Deniz yolculuğunun ardından balıkçı barınağındaki kıyıya çıkarılan köpek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen görevlilere teslim edildi. Köpeğin ilk kontrollerini yapan bakımevi görevlileri, sahipsiz hayvanı acil müdahale aracına alarak, detaylı kontrol ve tedavisinin yapılabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Büyük vicdansızlık Mağaraya terk edilen köpek kurtarıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Mağara#Köpek

BAKMADAN GEÇME!