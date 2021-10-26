Büyük vicdansızlık! LÖSEV'de soygun girişimi... 'Yardımlara göz diktiler, yazıklar olsun'

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Depoda 10 ay önce mal kabul görevlisi olarak işe başlayan U.K. (29), LÖSEV’e bağışlanan ve lösemili çocuklara gönderilecek değerli ürünlerden önce özel koliler hazırladı, ardından kolileri götürmeleri için E.C.G. ve E.Ö’yü depoya çağırdı. İki zanlı araçla depodan çıkmak isterken suç üstü yakalandı.

LÖSEV yetkilerinin verdiği bilgiye göre önceki gün İncek LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ndeki depoda yaşanan olayın ayrıntıları şöyle:

YALAN SÖYLEYEREK GİRDİLER

Panelvan araçla hastaneye gelen E.C.G. ve E.Ö, “Hastamızı taburcu edeceğiz” diyerek kapalı otoparka giriş yaptı. Güvenlik görevlisinin şüphelenmesi üzerine kamera odasından araç izlemeye alındı. Hastalara ve ailelere gönderilecek malzemelerin olduğu depoda o gün nöbetçi olan görevli U.K. ile görüşen şüphelilerin araca bazı kolileri yüklediğinin görülmesi üzerine güvenlik görevlileri depoya gitti.

BIRAKARAK KAÇMAK İSTEDİLER

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Görevlilerin geldiğini fark eden şüpheliler, ara katta aracı durdurup yükledikleri kolileri indirerek kaçmak istedi. Güvenlik görevlileri, otopark çıkışında araçın önünü dubalarla kesti. ‘Hangi hastayı taburcu etmek istedikleri’ sorulan şüpheliler yanıt veremeyince polis çağrıldı. Çay makinesinden bakım ürünlerine, gıda maddelerinden kırtasiye malzemelerine kadar değerli ve kolay taşınabilecek ürünlerin yer aldığı kolilerin özel olarak hazırlandığı belirlendi.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

E.C.G. ve E.Ö, polis tarafından gözaltına alınırken depo görevlisi U.K. da ifade için karakola götürüldü. U.K. olaydan haberdar olmadığını savunurken, şüpheliler hırsızlığı LÖSEV çalışanı U.K. ile işbirliği yaparak gerçekleştirmeye çalıştıklarını itiraf etti. Şüphelilerin itirafı üzerine suçunu kabul eden U.K. kolileri kendisinin hazırladığını ve zanlıları da kendisinin yönlendirdiğini anlattı. U.K. kredi kartı borcu olduğu için böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi. Zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘YARDIMLARA GÖZ DİKTİLER YAZIKLAR OLSUN’

Yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirten LÖSEV yetkilileri şunları söyledi:

“LÖSEV olarak bize birçok ürün bağış olarak gelir. Koliler de gönüllülerin katılımıyla özel olarak hazırlanır. Buradan Türkiye’de hangi hastaya ve ailesine hangi kolinin gideceği bellidir. Bu depocu, depodaki pahalı ürünlerden oluşan kolileri özel olarak hazırlamış. Bu şekilde bir girişimde bulunmuş. Kendisinin sözleşmesini fesh ettik. Hasta bir çocuğun kursağına gidecek bir lokmaya göz dikmek kabul edilebilir bir şey değil. Hırsızlık yaptıkları ürünler, bir yandan hastalıkla mücadele eden diğer yandan ihtiyaç sahibi olan ailelere gidecek ürünler. Yardımlara göz diktiler, yazıklar olsun. Gerçekten çok üzücü bir olay. Biz gereğini yaptık ama bundan sonra daha dikkatli olacağız.”