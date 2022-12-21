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Büyük vicdansızlık! Eşinden korktuğu için bebeğini terk etmiş

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#Burdur#Polis#Hastane
Büyük vicdansızlık Eşinden korktuğu için bebeğini terk etmiş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 14:31

BURDUR'da sokağa terk edilen kız bebeğin annesi olduğu belirlenen M.Y. (33), ifadesinde; eşinden korktuğu için tek başına doğum yaptığını ve çocuğu komşusunun evinin önüne bıraktığını söyledi.

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Karacaören köyünde oturan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, 19 Aralık sabahı evinin önünde battaniyeye sarılı bir bebek gördü. Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hipotermi geçirdiği belirlendi. Yeni doğan kız bebek, buradaki ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze alınan bebeğe antibiyotik tedavisi uygulanıyor.

Çalışma başlatan jandarma, bebeği doğurup, sokağa terk eden kişinin M.Y. olduğu belirledi. Ekiplerce dün gözaltına alınan, evli ve 3 çocuğu daha olan M.Y. ifadesinde, bebeğin eşinden olduğunu belirtti. Eşinden korktuğu için tek başına dünyaya getirdiği bebeği, bakabileceğini düşündüğü komşusunun evinin önüne bıraktığını anlatan M.Y., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Bebeğin tedavisinin ardından aileye teslim edileceği bildirildi.

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#Burdur#Polis#Hastane

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