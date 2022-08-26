Büyük vicdansızlık! Antalya'da evin kapısına bırakılan bebeğin kimliği belli oldu

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Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5716 sokak üzerindeki müstakil bir evin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ağlama sesleri duyan Mehmet Biçer (74), bahçe kapısını açtığında bebek arabasının içerisinde erkek bebek olduğunu fark etti. Gelini Ebru Biçer ile birlikte bebeği alan yaşlı adam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bebek arabasında yaptığı incelemede bir poşet içerisinde mama, bebek bezi, oyuncak ve bebeğe ait olduğu değerlendirilen aşı kartını buldu. Aşı kartında bebeğin ismine rastlanılmazken, annesinin F.S. olduğu tespit edildi. Zaman zaman ağlayan bebek, sakinleştirmek için salıncakta sallandırıldı.



Sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonrası sağlıklı olduğu belirlenen bebek, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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KİMLİĞİ BELİRLENDİ



Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada bebeğin kimliğine ulaşıldı. 8 aylık olduğu belirlenen bebeğin isminin Cihan Ayaz Ç. olduğu öğrenildi. Kepez Devlet Hastanesinde detaylı kontrolleri yapılan Cihan bebek, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cihan bebek, işlemlerin ardından Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis, babasının soy ismini taşıdığı öğrenilen bebeğin ailesine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.