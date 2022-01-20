Büyük vicdansızlık! 1 dakikada bütün birikimini çaldılar

Olay, 17 Aralık saat 19.15'te Büyükçekmece Atatürk Mahallesinde bulunan bir sitenin otoparkında yaşandı. Güney Erkan'ın 3 ay önce aldığı motosikleti sitesinin otoparkına park edip, evine gitti. Sabah uyanıp, otoparka inen Erkan, motosikletinin park ettiği yerde olmadığını gördü. Durumu sitenin güvenlik görevlilerine söyleyen genç, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde motosikletinin bir kişi tarafından otoparktan çalındığı ve hırsızın arkadaşıyla beraber araca binip uzaklaştığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini de alan Erkan, polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
"DİŞİMDEN TIRNAĞIMDAN ARTTIRIP BİRİKTİREREK ALDIM"
Hırsızlardan motosikletini geri getirmelerini isteyen Erkan, "Ben, kanser hastasıydım. Bu motosikleti 3 sene boyunca dişimden, tırnağımdan arttırıp, biriktirerek aldım. Beni işe almıyorlar.