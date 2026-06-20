Büyük Valide Han’ın çatısında yangın çıktı

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Taya Hatun Mahallesi Çakmakçılar Yokuşu Sokak'taki 3 katlı tarihi Büyük Valide Han'ın çatısında saat 22.45 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, çevreyi yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş hanının çatısında hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.