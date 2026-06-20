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Büyük Valide Han’ın çatısında yangın çıktı

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#Fatih#Tarihi Han#Büyük Valide Han
Büyük Valide Han’ın çatısında yangın çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 01:20

Fatih’te tarihi Büyük Valide Han’ın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş hanının çatısında hasar oluştu.

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Taya Hatun Mahallesi Çakmakçılar Yokuşu Sokak'taki 3 katlı tarihi Büyük Valide Han'ın çatısında saat 22.45 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, çevreyi yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş hanının çatısında hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Büyük Valide Han’ın çatısında yangın çıktı

Büyük Valide Han’ın çatısında yangın çıktı

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#Fatih#Tarihi Han#Büyük Valide Han

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