Büyük ustayı yendi! 14 yaşındaki Türk satranççının dünya başarısı

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Azerbaycan’da Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından düzenlenen “2023 FIDE Dünya Kupası”nın en genç sporcusu Türkiye’den International Master (Uluslararası Usta) Ediz Gürel oldu. Genç satranç yıldızı Ediz, dünyanın her yerinden 206 satranç sporcusunun yarıştığı 2023 FIDE Dünya Kupası’na bugüne kadar Türkiye’den katılan en genç sporcu olarak da Türk satranç tarihine adını yazdırdı. 14 yaşındaki Gürel, ilk turdaki rakibi GM (Great Master-Büyük Usta) Velimir Ivic’i yendi.

28 HAMLEDE KAZANDI

Satranç otoritelerinin dikkatini çeken Gürel, ilk turunu 28 hamlede kazanarak kupada ilk galibiyetini almış oldu. Usta satranççı Ediz Gürel, 2023 FIDE Dünya Kupası’nda yarışan en genç sporcu olmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Biraz heyecanlıyım, çünkü ilk defa buradayım. Bu yıl 2023 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda oynadım ve 14’üncü sırada yer aldım. 2023 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda ilk 23’te yer alarak 2023 Dünya Kupasına katılmaya hak kazandım. Dünya Kupası için kamptaydım. Satranca sekiz yaşında öğretmenimin tavsiyesiyle başladım ve kısa sürede çok sevdim. Çok hırslıydım. Gerçekten bu kupada oynamak istiyordum ve çok çalıştım. Sekiz yaşımdan bu yana hep çok çalışıyorum, çünkü satrancı çok seviyorum. Birçok turnuvada oynadım, kaybettiklerim de oldu kazandıklarım da. Ama hepsi çok eğlenceliydi. Satranç oynarken sadece oyunu düşünüyorum ve bu beni mutlu ediyor.”

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FEDERASYON’DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

- Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) CEO’su Emil Sutovsky, attığı tweet’le genç sporcuya dikkat çekti. Sutovsky, “Türkiye’nin genç starı etkileyici bir başlangıç yaptı” dedi. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay da satranç sporunda Avrupa ve dünyada başarılı sonuçlara imza atmaya devam ettiklerini kaydederek, “Romanya’da 23-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2023 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası’nda 12 yaş genel takımımız Avrupa ikincisi oldu. Bakü’de yapılan 2023 FIDE Dünya Kupası’na da iyi başladık. Galibiyet haberleriyle mutluyuz” ifadelerini kullandı.