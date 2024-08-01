‘Büyük Usta’ya mesaj yağdı

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- Mehmet Nuri Ersoy: Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim.

- Ajda Pekkan: Tiyatronun duayen ismi Genco Erkal’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Öm-rünü sanata ve aydın bir Türkiye idealine adamış çok değerli bir entellektüel idi, nur içinde yatsın.

- Demet Evgar: Hayattaki yerini keşfetmiş, o yerde bir ömür sürmüş ve seyircilerine sürdürmüş... Onurla, şahsiyetle yaşanmış bir ömür. Güle güle Genco abi.

- Hülya Koçyiğit: Türk tiyatrosunun duayen oyuncularından Genco Erkal’a Allah’tan rahmet, ailesi-ne ve sevenlerine sabır diliyorum.

- Aliye Uzunatagan: Canım Genco Erkal’ımızı kaybettik... Çok üzgünüm çok... Türk tiyatrosunu sırtında taşıdı, duruşunu hiç bozmadan... 9 yaşımdan beri seyrettim hayranlıkla, ustamı, seni hiç unutmayacağız, gençlere örnek göstereceğiz hep... Dostluğunu, insanlığını, devrimci ruhunu, beden ve ses kullanımını hayranlıkla anlatacağız... Işıklarda uyu, yorgun Usta...

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- Filiz Akın: Çok büyük bir yıldız kaydı bu dünyadan. Tüm hayatı boyunca ışık saçan o yıldızın ışıkla-rında uyusun. Vedasını bile hazırlayan büyük ustamız Genco Erkal’ımız maalesef yok artık...

- Ceyhun Yılmaz: Usta tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu Genco Erkal vefat etti. Ruhu şâd olsun. (...) Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş seda olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gider. Gün ağarır, temizleyiciler gelir, replikler yerleri-ne kaçışır. Ve Perde.

- Ece Dağıstan: Hayat Genco Erkal’ı kaybetti...

- Bedri Baykam: Canım Genco’cum, bu satırlarını okumak çok zor... Gidersen her birimizden de bir şeyler götürüyorsun ve her birimizin içinde senden fazlasıyla bir şeyler kalıyor: Dostluğunun sahne-deki muhteşem PRESENCE’ın, sesin, gizli satir dolu kahkahaların... Seni çok seviyoruz, yeri doldu-rulmaz.

- Haldun Dormen: Genco Erkal’ın vefatı havamızı tamamen kararttı. Türk tiyatrosunun en büyük ışıklarından biri söndü. Onu hiçbir zaman unutmayacağız.

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- Yekta Kopan: Zor bir veda! Her şey için teşekkür ederiz Genco Erkal! Hep sahnede veda etmek istediniz. Dostluğunuz için çok teşekkür ederim Genco Bey! Sonsuz saygı ve bitmeyecek bir sevgiyle.

- Nedim Saban: Tiyatromuzun yılmaz devrimcisi Genco Erkal’ın kaybı çok acı! Dostum, ustam ama en önemlisi sahnede izlemeye doyamadığım Genco abimin yerini doldurmak çok zor olacak.

- Ekrem İmamoğlu: “Hoşça kalın dostlarım benim.” Koca bir çınardı Genco Erkal. Çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin.

- Gani Müjde: Bu dünyadan bir Genco Erkal geçti. Güle güle tiyatronun büyük hizmetkarı... Sizinle aynı tarihlerde yaşamış olmanın onuru ile güle güle büyük usta...

- Sabahat Akkiraz: Bazı sanatçılar için ölüm sadece bir duraktır. Yüreğim en derinden yaralandı. Işıklarda uyu usta.

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- Celil Nalçakan: Büyük Genco Erkal, gözümüzden gönlümüze aktı.

- Gül Sunal: Bir usta daha bize veda etti. Nazım Hikmet şiiri ile duyuruldu vedası. Güle güle. Terte-miz bir isim bırakan az isimden biri... Güle güle.

- Ali Sunal: Hoşça kal büyük usta...

- Emel Sayın: Vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldığımız sevgili Genco Erkal’a Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

- Ceylan Ertem: İyi ki sizi tanıma şerefine nail olduk. Her şey için binlerce kez teşekkürler.

- Yılmaz Büyükerşen: Kıymetli dostum Genco Erkal’ı kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Seni unutmayacağız sevgili dostum.

- Zafer Algöz: Ömrünü tiyatro oyunculuğuna adamış, gerçek bir duayeni kaybettik. Başımız sağ olsun.

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- Tarkan: Usta tiyatrocu ve oyuncu Genco Erkal da aramızdan ayrıldı. Üzgünüm… Ülkemizin aydın yüzü, Nazım Hikmet’in sesi, hep adaletin, hakkın yanında duran, kocaman ve cesur bir yürekti. Nurlar, ışıklar içinde uyusun.

- Cem Yılmaz: Değerli büyüğümüz Genco Erkal’ın mekanı cennet olsun.

- Fırat Tanış: Büyük bir sanatçı, ancak gıpta ve hayranlıkla bakabileceğimiz ışığıyla geçti bu dünya-dan. Sevenlerine ve dostlarına sabır diliyorum.

- Doğa Rutkay: İyi ki sizi tanıdım. İyi ki sizi izledim. Işığınız bol olsun.

- Çelik Erişçi: Özgürlük, sorumluluk almaktır. Sorumluluk alabilme iradesi gösterebilen büyük sa-natçılara selâm olsun. Genco Erkal büyük bir tiyatro sanatçısıydı.

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- Şevket Altuğ: Elveda yol arkadaşım.

- Birce Akalay: Güle güle git büyük usta. Nazım Hikmet’e selam olsun. Büyük kavuşmanıza hürmet-le.

- Merve Dizdar: Her zaman yürekten inanarak, işini, aşkla, tutkuyla yapmak.

- Armağan Çağlayan: Her şey için teşekkürler Genco Bey. Huzurla uyuyunuz. Yaş ilerledikçe bu ve-dalar hayatı daha da zorlaştırıyor. Hoşça kalın.

- Mert Fırat : Çok üzgünüm çok. Hepinizin başı sağ olsun. Tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Bir dönem kapandı hayatımızda...

- Kerem Alışık: Bazı acılar dilsiz oluyor. Derin bir üzüntü duyuyor, yutkunmakta zorlanıyor. Hoşça kal Genco Erkal... Mekanın cennet olsun.