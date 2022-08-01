Büyük tepki: Bu saldırı hepimize

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Canlarımıza geçmiş olsun. Saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “Şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah.”

CHP: KİRLİ OYUN

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer: “Bundan birkaç gün önce İçişleri Bakanı Muharrem ayıyla ilgili bir genelge paylaşmıştı. Sayın Soylu öyle genelge yayınlamayla bu iş olmaz. Gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Elbette ki bu saldırı bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yapılan bir saldırıdır ama kimse zannetmesin ki bizler geri adım atacağız, bizler susacağız, bizler korkacağız; asla korkmuyoruz.”

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: “Saldırıyı kınıyorum. Saldırgan/saldırganlar ve azmettiriciler derhal yakalanıp, yargıya teslim edilmelidir. Bu bir provokasyondur. Seçim öncesi kimse bu oyunlara prim vermeyecektir.”

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi: “Ankara’nın Mamak, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan cemevleri ve derneklere alçakça saldırılar düzenlendi. Görülen o ki; bilindik ve kirli bir oyun sahneye koyuluyor. Bu oyuna ortak değilseniz failleri derhal bulun.”

AKŞENER: HİÇBİR GÜÇ BİRLİĞİMİZİ BOZAMAYACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Muharrem ayına girdiğimiz bu mübarek günde, Ankara’da cemevine gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, Alevi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir güç birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak.

İNCE: ŞİDDETLE KINIYORUM

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Ankara’da Muharrem Ayı’nın ilk günü ibadethanelere yönelik düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyorum. Cemevlerine yönelik saldırılardan etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”