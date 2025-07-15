Büyük tehlikenin rakamları

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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hükümeti devirmek hedefiyle 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı hain darbe girişimi sonrası devlete sızan teröristlerin açığa çıkması ve adalete teslim edilmesi için büyük bir çalışma yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir Cumhuriyet başsavcılıkları başta olmak üzere büyük bir koordinasyonla hareket eden adalet ve güvenlik kurumları, 9 yıldır çalışmalarını özveriyle sürdürerek kendilerini gizleyen, gaybubet evlerinde görev bekleyen, güncel yapılanma için planlar yapan şüphelilere geçit vermedi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) verilerinden derlenen bilgiye göre bilanço şöyle:

253 ŞEHİT VERİLDİ

* Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızan FETÖ’cü askerlerin 15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirdiği darbe girişiminde 63 polis, 6 asker ve 184 sivil şehit oldu. O gece 286 polis, 47 asker, 2 bin 407 sivil yaralanırken, 34 darbeci ölü, 49 darbeci ise yaralı ele geçirildi.

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390 BİN 354 GÖZALTI

* Soruşturmalar kapsamında 9 yılda, sahada aktif olarak rol alan veya emri verenlerin de aralarında bulunduğu 390 bin 354 şüpheli gözaltına alındı.

* Polis operasyonlarında gözaltına alınanların 11 bin 43’ü rütbeli olmak üzere 43 bin 818’ini polis, 216’sını general, 15 bin 182’sini subay, 38 bin 888’ini diğer görevlerdeki TSK personeli, 3 bin 774’ünü hâkim, 1314’ünü savcı, 34’ünü vali, 154’ünü vali yardımcısı, 35’ini mülkiye müfettişi, 532’sini kaymakam, 258 bin 782’sini diğer meslek gruplarındaki şüpheliler oluştururken, 27 bin 625 zanlı da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

* Yürütülen soruşturmalar kapsamında polis ekiplerinin operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 105 bin 249’u, jandarma ekiplerinin operasyonlarında gözaltına alınanların da 8 bin 588’inin tutuklanmasına karar verildi. Tutuklananların sayısı 113 bin 837’ye ulaştı.

6 BİN 168’İ RÜTBELİ

* Polis ekiplerinin operasyonunda tutuklanan 105 bin 249 şüphelinin 6 bin 168’ini rütbeli olmak üzere 15 bin 32’sini polis, 191’ini general, 8 bin 81’ini subay, 13 bin 599’unu diğer görevlerde olan asker, 2 bin 305’ini hâkim, 938’ini savcı, 24’ünü vali, 93’ünü vali yardımcısı, 19’unu mülkiye müfettişi, 174’ünü kaymakam, 64 bin 793’ünü de diğer meslek grupları oluşturdu.

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31 BİN 847 FİRARİ

* Soruşturmalarda 118 bin 814 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, gözaltına alınanlardan 153 bin 429’u serbest bırakıldı. Gözaltı kararı verilen 31 bin 847 zanlının firar ettiği belirlendi.

* Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın, FETÖ’nün mahrem yapılanmasının ankesör hatlarıyla yürüttüğü örgütsel iletişim yönteminin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 28 bin 403 zanlının yakalanmasına yönelik 1923 operasyon düzenledi. 25 bin 993 şüpheli gözaltına alınırken, bunların 9 bin 125’i tutuklandı. 14 bin 26’sına adli kontrol uygulandı.

9 BİN 550 İTİRAFÇI

* Zanlılardan 9 bin 550’si etkin pişmanlık hükümleri kapsamında “itirafçı” oldu. Operasyonlarda 2 bin 410 şüphelinin ise firar ettiği anlaşıldı.

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CEZA BİLANÇOSU

289 DAVADA 3 BİN MÜEBBET

* 15 Temmuz darbe girişimini planlayan ve organize eden FETÖ’nün sivil imamları ve sözde “Yurtta Sulh Konseyi” üyelerinin de arasında olduğu sanıklar hakkında 289 dava açıldı. Davaların tamamı yerel mahkemelerce karara bağlandı. Sanıklardan 4 bin 891’i ceza aldı. Sanıklardan 1634’ü ağırlaştırılmış müebbet, 1366’sı ise müebbet hapse mahkûm edilirken, 1891 sanığa da çeşitli sürelerde hapis cezası verildi. Mahkemeler 2 bin 870 sanık hakkında beraat kararı verirken, 964 sanık hakkında ise “ceza verilmesine yer olmadığına” hükmetti. 224 davayı onayan Yargıtay’ın diğer dosyalardaki temyiz incelemesi sürüyor.

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109 GENERAL VE AMİRALE ÖMÜR BOYU HAPİS

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* Darbe girişiminde bulundukları gerekçesiyle yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen 1634 sanıktan 85’i general ve amiral, 1116’sı subay, 9’u polis, 32’si sivil, 392’si ise çeşitli rütbelerdeki askerler olarak kayıtlara geçti.

* Aynı suçlamayla müebbet hapis cezasına çarptırılan 1366 sanıktan 24’ü general ve amiral, 536’sı subay, 9’u polis, 2’si sivil, 795’i de astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki askerlerdi.

* Darbe davalarında yargılanarak “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “anayasal düzeni ihlale yardım” suçundan süreli hapse mahkûm edilen 1891 kişiden 26’sı general ve amiral, 776’sı subay, 323’ü astsubay, 156’sı polis, 31’i sivil, 579’u ise diğer rütbelerdeki askeri personeldi.

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* Beraatlerine karar verilen 2 bin 870 kişiden 24’ü general ve amiral, 461’i subay, 397’si astsubay, 615’i uzman erbaş, 32’si polis, bin 165’i er, 154’ü askeri öğrenci, 22’si de sivil oldu.