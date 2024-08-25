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Büyük Taarruz’un yıldönümünde 102’nci zafer kutlamaları

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#Büyük Taarruz#Atatürk#Numan Kurtulmuş
Büyük Taarruz’un yıldönümünde 102’nci zafer kutlamaları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 07:00

Atatürk komutasındaki Türk ordusunun düşman işgaline karşı Büyük Taarruz’da kazandığı zafer, 102’nci yılında Afyonkarahisar’da coşkuyla kutlanacak.

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Büyük Taarruz’da kazanılan zaferle 102 yıl önce küllerinden yeniden doğan Türk milleti, Anadolu’nun işgal edilemeyeceğini dünyaya gösterdi. Büyük Önder Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922’de başlayan ve 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından oldu. Türk ordusunun zaferiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı taçlandırıldı. Büyük Taarruz, 102’nci yılında Kurtuluş Savaşı’nın gerçekleştiği topraklarda coşkuyla kutlanacak. Bir hafta sürecek Zafer Haftası etkinlikleri Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde yapılacak. Bugün saat 20.30’da Şuhut Atatürk Evi ziyaretiyle başlayacak etkinlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da yer alacak.

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#Büyük Taarruz#Atatürk#Numan Kurtulmuş

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