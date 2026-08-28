Büyük Taarruz’un 2. günü... Adım adım Büyük zafere

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MSB’nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: “27 Ağustos 1922; Büyük Taarruz’un ikinci gününde Mehmetçik, vatan sevgisi ve sarsılmaz inancıyla tüm engelleri birer birer aştı. Düşman savunması çözülürken Türk ordusu, stratejik öneme sahip Afyonkarahisar’ı düşman işgalinden kurtardı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın karargâhı Afyonkarahisar’a taşınırken kahraman ordumuz, zafer yolunda durmadan ilerlemeye devam etti. Çünkü hedef istiklal, yol zaferdi.”

SOLOTÜRK’TEN İSTANBUL PROVASI

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında pazar günü İstanbul’da gerçekleştireceği gösteri öncesinde çevre tanıma uçuşu yaptı. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda bulunan çok sayıda kişi, uçuşu ilgiyle takip etti. Yaklaşık 15 dakika süren çevre tanıma uçuşunun ardından SOLOTÜRK, 18.00’de de prova uçuşu yaptı.

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