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Büyük Taarruz’un 2. günü... Adım adım Büyük zafere

Güncelleme Tarihi:

#Büyük Taarruz#27 Ağustos 1922#Afyonkarahisar
Büyük Taarruz’un 2. günü... Adım adım Büyük zafere
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 07:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 27 Ağustos 1922’deki Büyük Taarruz’un ikinci gününde meydana gelen gelişmelere ilişkin savaş görüntülerinin yer aldığı paylaşım yaptı.

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MSB’nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: “27 Ağustos 1922; Büyük Taarruz’un ikinci gününde Mehmetçik, vatan sevgisi ve sarsılmaz inancıyla tüm engelleri birer birer aştı. Düşman savunması çözülürken Türk ordusu, stratejik öneme sahip Afyonkarahisar’ı düşman işgalinden kurtardı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın karargâhı Afyonkarahisar’a taşınırken kahraman ordumuz, zafer yolunda durmadan ilerlemeye devam etti. Çünkü hedef istiklal, yol zaferdi.”

Büyük Taarruz’un 2. günü... Adım adım Büyük zafere

SOLOTÜRK’TEN İSTANBUL PROVASI

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında pazar günü İstanbul’da gerçekleştireceği gösteri öncesinde çevre tanıma uçuşu yaptı. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda bulunan çok sayıda kişi, uçuşu ilgiyle takip etti. Yaklaşık 15 dakika süren çevre tanıma uçuşunun ardından SOLOTÜRK, 18.00’de de prova uçuşu yaptı.

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Büyük Taarruz’un 2. günü... Adım adım Büyük zafere

 

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#Büyük Taarruz#27 Ağustos 1922#Afyonkarahisar

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