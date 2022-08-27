Büyük Taarruz’da 100. yıl gururu

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Afyonkarahisar Kocatepe'deki kutlamalar dün sabah saat 09.00'da Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nun başlatılmasının ardından Atatürk Anıtı'na sırasıyla; Afyonkarahisar Valiliği, İkmal ve Garnizon Komutanlığı ile Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nın çelenkleri sunuldu. Törende saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile ay-yıldızlı Türk bayrağı göndere çekildi. Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yaptı.





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Tuğgeneral Alp'ın konuşması sırasında Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na bağlı filodan 3 uçak selamlama uçuşu yaptı. Ardından Piyade Binbaşı Barış Dinç, araziyi tanıtarak, harekâtı anlattı. Kutlamalar Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösterisiyle devam etti.

ŞEHİTLERE KARANFİL

Daha sonra Agâh Efendi Şehitliği'ndeki törene geçildi. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın ardından Yarbay Ayşegül Şentürk tarafından Şehit Yüzbaşı Agâh Efendi ve emrindeki askerlerin yaptığı savunma anlatıldı. Kuran’ı Kerim okundu, protokol üyeleri şehitliği gezerek karanfiller bırakıp dua etti. Törene Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Büyük Taarruz’un 100’üncü yıldönümü kutlamalarında Türk yıldızları da sahnedeydi. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu olan Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarında uçuş yaparken katılımcılar gösteriyi nefeslerini tutarak izledi. Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı’ndaki etkinlikte pilotlar tüm hünerlerini sergilerken yaptıkları manevralar heyecan yarattı. Gösterinin sonunda pilotların uçaklarla gökyüzünde çizdikleri kalp de katılımcılardan büyük alkış aldı.