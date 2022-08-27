Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Büyük Taarruz’da 100. yıl gururu

Güncelleme Tarihi:

#Büyük Taarruz#Afyonkarahisar#Türk Yıldızları
Büyük Taarruz’da 100. yıl gururu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 07:00

Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da bilinen Büyük Taarruz’un 100. yıldönümü, binlerce kişinin ellerinde bayraklarla yürüdüğü törenlerle kutlandı. Kocatepe’de Türk Yıldızları’nın gösterisi nefes kesti.

Haberin Devamı

Afyonkarahisar Kocatepe'deki kutlamalar dün sabah saat 09.00'da Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nun başlatılmasının ardından Atatürk Anıtı'na sırasıyla; Afyonkarahisar Valiliği, İkmal ve Garnizon Komutanlığı ile Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nın çelenkleri sunuldu. Törende saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile ay-yıldızlı Türk bayrağı göndere çekildi. Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yaptı.

Büyük Taarruz’da 100. yıl gururu


SELAMLAMA UÇUŞU

Haberin Devamı

Tuğgeneral Alp'ın konuşması sırasında Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na bağlı filodan 3 uçak selamlama uçuşu yaptı. Ardından Piyade Binbaşı Barış Dinç, araziyi tanıtarak, harekâtı anlattı. Kutlamalar Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösterisiyle devam etti.

ŞEHİTLERE KARANFİL

Daha sonra Agâh Efendi Şehitliği'ndeki törene geçildi. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın ardından Yarbay Ayşegül Şentürk tarafından Şehit Yüzbaşı Agâh Efendi ve emrindeki askerlerin yaptığı savunma anlatıldı. Kuran’ı Kerim okundu, protokol üyeleri şehitliği gezerek karanfiller bırakıp dua etti. Törene Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyük Taarruz’da 100. yıl gururu

‘YILDIZLAR’ GEÇİDİ

Büyük Taarruz’un 100’üncü yıldönümü kutlamalarında Türk yıldızları da sahnedeydi. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu olan Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarında uçuş yaparken katılımcılar gösteriyi nefeslerini tutarak izledi. Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı’ndaki etkinlikte pilotlar tüm hünerlerini sergilerken yaptıkları manevralar heyecan yarattı. Gösterinin sonunda pilotların uçaklarla gökyüzünde çizdikleri kalp de katılımcılardan büyük alkış aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Büyük Taarruz#Afyonkarahisar#Türk Yıldızları

BAKMADAN GEÇME!

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger