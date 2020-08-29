Büyük Taarruz şehitlerine selam

Büyük Taarruz’un 98’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Afyonkarahisar’ın Anıtkaya Şehitliği'nde tören düzenlendi. 28 Ağustos 1922'de 13'üncü ve 20'nci Alay'dan şehit olan 12 subay ve 6 er anısına 1924'te yapılan anıttaki törene Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Hava Meydan Komutanı Albay Özgür Büyüköztürk, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende, saygı atışı yapıldı ardından İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü, şehitliği ziyaret etti. Protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Anıtkaya Köyü Şehitliği’nde düzenlenen törende Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek (solda) ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

ZAFER HER YERDE

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanı bayraklar ve Atatürk posterleriyle donatılmaya başlandı. Birçok belediye büyük zaferi anma programları hazırlarken dükkanlarına asması için esnafa da bayrak dağıttı. Antalya’da da 30 Ağustos dolayısıyla ‘mobil konserler’ yapılıyor. Kentte bayraklarla tur atan vatandaşlar da objektiflere böyle yansıdı.

FAHRETTİN ALTUN: PLANLAMAYA UYGUN KUTLAMA

◊ İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleriyle ilgili yaşanan tartışmalara, “Kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde, aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir” sözleriyle yanıt verdi. Altun, Twitter’dan şöyle dedi: “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde, aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir. Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmî bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bugün, devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurutulmaya başlanmış ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir.” (◊ ANKARA)