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Büyük Taarruz 102 yaşında

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#Mustafa Kemal Atatürk#Büyük Taarruz#Büyük Taarruz Savaşı
Büyük Taarruz 102 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 07:00

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun düşman işgaline karşı 26 Ağustos 1922’de başlattığı ve 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz, bugün 102’nci yılında gururla kutlanacak.

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TÜRK ordusu, 102 yıl önce bugün işgal güçlerini yurttan kovmak için Büyük Taarruz’u başlatarak bağımsızlık ateşini yaktı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, muharebeyi yönetmek üzere Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Afyon Kocatepe’ye geçti.

- 26 Ağustos 1922: 04.30’da başlayan taarruzda Türk askeri birkaç saatte süngü hücumu yaparak Tınaztepe’yi kontrol altına aldı. Ardından Belentepe ve Kalecik Sivrisi düşman işgalinden kurtarıldı. 1. Ordu birlikleri Büyük Kaleciktepe’den Çiğiltepe’ye kadar 15 kilometrelik bir bölgede birinci hat mevzilerini ele geçirdi.

- 27 Ağustos: Afyonkarahisar, 8. Tümen tarafından kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos’ta da devam eden muharebede düşmanın 5’inci tümeni etkisiz kılındı.

- 29 Ağustos: Gece durum değerlendirmesi yapan komutanlar, hemen harekete geçilip taarruzun kısa sürede sonuçlandırılmasını kararlaştırdı ve planın 30 Ağustos’ta aksamadan uygulanması için önlemler alındı.

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- 30 Ağustos: Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı’nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde, 30 Ağustos sabahında Zafertepe Çalköy’de birliklere taarruz emrini verdi. Onun bizzat yönettiği Dumlupınar’daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçik, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş Deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etti.

İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ, İLERİ!

1 Eylül: Mustafa Kemal Paşa, zafer sonrası 1 Eylül’de Dumlupınar’da, Batı Cephesi’ndeki tüm subay ve erlere okunmak üzere yayımladığı bildiride, “Bütün arkadaşlarımın, Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri de verileceğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kullanarak, yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep ederim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini verdi.

 

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#Mustafa Kemal Atatürk#Büyük Taarruz#Büyük Taarruz Savaşı

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