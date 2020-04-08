Büyük saygızılık! Kıskıvrak yakalandılar

Tavas'ta 2 kişi, pazar günü koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin evlerine gidip, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geldiklerini söyledi. Şüphelilerden biri, ev sahiplerini temel gıda ihtiyaçlarını ellerindeki kağıda not alıp oyalarken, diğeri ise evlere girip, bulduğu değerleri eşyaları çaldı.

Şüphelilerin bir evden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şüphelinin, gittikleri evde kimsenin olmadığını fark edip, bahçede bulunan bakır kazanları çalarak otomobillerine koyduğu görüldü.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Kadir S. (43) ile Veli K. (45) olduğunu tespit etti. İki şüpheli, bu sabah yine aynı yöntemle hırsızlık için gittikleri Sarayköy ilçesindeki bir evde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da destek verdiği operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden Kadir S.'nin 5, Vali K.'nin ise 6 ayrı benzer suçtan arandığı belirlendi.

İki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.