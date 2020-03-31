Büyük şanssızlık! Tek-çift plaka kararı o durağı vurdu

Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarına 30 Mart gece yarısından itibaren sınırlama getirildi.

Bu üç ilde, bir gün araç plakasının son hanesi tek, diğer gün ise çift rakam olan taksilerin trafiğe çıkması uygulamasına geçildi. Diğer illerde inisiyatif valiliklere bırakıldı.

Söz konusu sınırlama, Ankara Keçiören'de, bünyesindeki 8 araçtan yalnızca birinin plakasının son hanesi tek olan Yaşam Taksi ile Yenimahalle'de faaliyet yürüten ve 20 aracından sadece 3'ünün plakasının son hanesi çift olan 06 Ergazi Umut Taksi duraklarında verilen hizmeti zorlaştırdı.

Uygulamanın başladığı ilk günde, plakasının son rakamı tek olan bir taksiyle çalışan Yaşam Taksi, vatandaşların taleplerine yetişmekte güçlük çekti.

"TEK ARABAYLA BU HİZMETİ NASIL VERECEĞİZ?"

Yaşam Taksi Durağı sorumlusu Bülent Yakut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamadan memnuniyet duyduklarını ancak durakta yalnızca bir aracın plakasının son hanesinin tek olması nedeniyle vatandaşa hizmet vermekte zorlandıklarını ifade etti.

Yakut, "Para kazanmak bir tarafa, bizim yaşlı, hasta yolcularımız var, tek arabayla bu hizmeti nasıl vereceğiz? En azından durakta plakalarının son hanesi çift olan araçlardan birkaçına daha izin verilse 3-4 arabayla hizmetimize devam etsek. Ayın 15 günü tek arabayla hizmet vermeye çalıştığımızda bir ay sonra bizi arayan bir tane müşterimiz kalmaz." diye konuştu.

Sorunun çözümü için ilgili yerlere başvuru yaptıklarını belirten Yakut, taksilere plaka alırken herhangi prosedür bulunmadığını, plakaların son hanesinin tek ya da çift rakam olmasının şans olduğunu bildirdi.

"BUNUN İÇİN BİZLERE ÖZEL BİR ESNEKLİK TANINMASI LAZIM"

Ankara'da 7 bin civarında taksi olduğuna işaret eden Yakut, şunları kaydetti:

"Bir gün plakasının son hanesi tek rakam araçlar trafiğe çıksa diğer 3 bin 500 araç trafiğe çıkmaz, ortalık rahatlar diye düşünülüyor. Fakat plakasının son hanesi tek ya da çift rakam olan araçların ağırlıkta olduğu duraklarda bizdeki gibi durum yaşanabiliyor. Biz müşteriye böyle hizmet veremeyiz. Bu durumu müşterilerimize izah edemiyoruz. Bizi gelmiyor zannediyorlar. Bunun için bizlere özel bir esneklik tanınması lazım."

"MEVCUDUN YARISI ARAÇLA ÇALIŞALIM"

06 Ergazi Umut Taksi Durağı şoförlerinden Ercan Doğan ise duraklarındaki 20 araçtan 17'sinin plakasının son hanesinin tek, diğerlerinin ise çift olduğunu ve bir aracın şoförünün de 65 yaş üzeri olduğu için evden çıkmadığını, hizmet veremediğini söyledi.

İki aracın çalıştığı günlerde taleplere yetişmenin zor olacağını belirten Doğan, "Biz 20 aracın 10'unun bir gün, diğer 10'unun ise ertesi gün olacak şekilde çalışmasını ayarlamıştık. Bu şekilde olursa en azından mevcudun yarısı araçla çalışmaya devam edelim." dedi.