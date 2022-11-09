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Büyük Önder Atatürk'ü bu yıl yenilenen odasında anacağız

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#Mustafa Kemal Atatürk#Dolmabahçe Sarayı#10 Kasım
Büyük Önder Atatürkü bu yıl yenilenen odasında anacağız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 07:00

Atatürk’ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı’ndaki oda, duvarlarından tavan süslemelerine kadar üç ay süren bakım ve onarımın ardından 10 Kasım törenine hazır hale getirildi.

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BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı oda, ağustos ayında Milli Saraylar Başkanlığı tarafından bakım ve onarıma alınmıştı. Çalışmalarla önce odanın tavan etekleri ve duvar yüzeyleri fotoğraflandı, hasar tespiti yapıldı. Ardından tavan ve duvarlarındaki mimari süslemelerde yüzey temizliği başlatıldı. Temizlik işlemlerinin yanı sıra tavanda ve duvarda oluşan çatlaklar ve boya kalkmaları elden geçirildi.

Büyük Önder Atatürkü bu yıl yenilenen odasında anacağız

EŞYALARA KORUMA

Çalışmalar sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün yatak odası takımı, masa saati ve 'dört mevsim' adlı yağlıboya tablosu ziyaretçiler tarafından görülebilecek şekilde, şeffaf kaplama malzemesiyle koruma altına alınmıştı. Şeffaf kaplamalar kaldırılarak oda eski haline getirildi. Oda çalışmalar sonucunda 10 Kasım törenine hazır hale getirildi. Milli Saraylar Başkanlığı Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz çalışmaların yaklaşık 3 ay sürdüğünü belirterek yapılanları şöyle anlattı:

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Büyük Önder Atatürkü bu yıl yenilenen odasında anacağız

12 KİŞİLİK EKİPLE

“İlk önce hasar tespit çalışmalarına başladık. Fotoğraflama yöntemini kullandık. Milli Saraylar'a bağlı 12 kişilik bir ekiple işe başladık. İlk olarak kuru temizlikle çalışmalarımız başladı. Vakumlu restorasyon süpürgesiyle toz temizliğini yaptık. Çünkü yüzeyde birikmiş bir kir tabakası vardı. Arkasından saf su ve pamuk yardımıyla nemli temizliğe başladık. Zaman içerisinde oluşan çatlakları kontrol atlına alabilmek için enjeksiyon sistemiyle doldurduk. Malum burası 19. yüzyıl ve açık teşrifli bir saray olduğumuz için odada bulunan tüm objeleri koruma altına almıştık. Arkasından buradaki işlemimizi tamamladıktan sonra eserleri yine orijinal yerlerinde teşrife hazır hale getirdik.”

 

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#Mustafa Kemal Atatürk#Dolmabahçe Sarayı#10 Kasım

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