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Gündem
Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:23 | Son Güncelleme:

Büyük Önder Atatürk, Datça'da anıldı

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Büyük Önder Atatürk, Datça'da anıldı
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MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'inci yılında saygı ve özlemle anıldı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde ilçede 2 dakika süreyle hayat durdu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde, yaşlısı genci yüzlerce kişi katıldı. İki dakikalık saygı duruşu sırasında, yürüme engelli 72 yaşındaki Remziye Ülker Efcan, yürütecine dayanarak, saygı duruşunda durdu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, müzik öğretmeni Ömer Faruk Güzel'in bağlaması eşliğinde, rehberlik öğretmeni İsmihan Güzel tarafından seslendirilen Atatürk'ün en beğendiği türkülerden, 'Çalın Davulları Çaydan Aşağı' türküsü, törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Büyük Önder Atatürk, Datçada anıldı

 

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