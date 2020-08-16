Büyük Marmara Depremi'nin üstünden tam 21 yıl geçti ama... Hala bazı binalar riskli

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde en çok can kaybı ve hasarın olduğu yerlerden Avcılar'da aradan geçen 21 yıla rağmen 17 Ağustos'ta orta riskli olarak gösteren 354 bina hasar durumunu ve olası depremde yıkılma ihtimalini koruyor. Sokak aralarında bulunan riskli binaların dışarıdan görüntüsü korku yaşatırken geçen yıl Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem, gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

‘TEBLİGAT GÖNDERDİK’

Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli riskli yapıların son durumunu değerlendirdi: “Bizde 2013 yılından 2019’a kadar gerçekleşen konut yenileme sayısı 3 bin 500 civarında. 2019'dan 2020'ye kadar gerçekleştirdiğimiz yenileme sayısı da yaklaşık 3 bin. 6 yılda gerçekleşen ile 1 yılda gerçekleşen neredeyse eşdeğer. 26 Eylül depreminden sonra biz 3 bini aşkın binaya girdik. Bu binaları gözlem yöntemi ile inceledik ve bin 400 binaya tebligat gönderdik. 26 Eylül'den hemen sonra yaptık bu işlemleri. Bu binaların teknik incelemesinin uzman ve bakanlık ile incelemesi gerektiği görüşümüzü ifade ettik.”