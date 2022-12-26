Büyük Manavgat yangınından etkilenen bölgeye dökülen atıklar kaldırıldı

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Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayıp 10 gün süren yangında 70 bin hektar orman zarar gördü. Manavgat'ın Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde de bazı bölgeler yangından etkilendi. Yapılaşmaya açılmayan ve kısmen orman, kısmen de tarla ve zeytin bahçelerinin bulunduğu Kır mevkisinde bulunan tali yollar, tur şirketlerinin safari güzergahları arasında yer alıyor. Her yıl yüksek sezonda on binlerce kişinin safari yapmak için geçtiği yol kenarlarına, ilçede bulunan ve tadilata giren 5 yıldızlı otellerin hafriyatları, muz seralarının atıklarının döküldüğü tespit edildi.

KÜVET, MOBİLYALAR, BİTKİ ATIKLARI

Otel tadilatlarından çıkan inşaat atıklarının yanı sıra çok sayıda küvet, mobilyalar ile çeşitli malzemeler ve muz seralarından getirilen bitki atıklarının yol boyunca gelişigüzel vaziyette atılmasına tepki gösteren Sarılar Mahallesi halkı, yollarda ciddi şekilde denetim yapılmasını istedi. Çevredekiler, muz serası atıklarını döken bir kamyonetin fotoğrafını da çekti.

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'ÇÖP DÖKMEK YASAKTIR' LEVHASI DİKİLDİ

Olayı DHA'nın gündeme getirmesinin ardından harekete geçen Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, otel ve muz serası atıklarının toplanması için iş makineleri ve kamyonları bölgeye gönderdi. Manavgat Belediyesi yetkilileri yaklaşık 10 kamyon çöpün toplanarak şehir çöplüğüne götürüldüğünü belirterek, atıkları kimin döktüğünü belirlemek amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi. Bu arada atıkların döküldüğü alana, 'Çöp Dökmek Yasaktır' levhası dikildi.