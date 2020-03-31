Büyük Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Türkçe içerisinde büyük kelimesi gündelik yaşamda veya farklı alanlarda oldukça fazla kullanılmaktadır. Tabii aynı zamanda değişik eş anlamlıları olduğu için, cümle yapısına uygun şekilde değerlendirme şansı da tanır.

Büyük kelimesinin birçok farklı eş anlamlısı bulunuyor. Ancak belli başlı bazı sözcükler Türkçede en sık kullanılan ve uygun kelimelerdir.

- Kocaman,

- Koca,

- Makro,

- Geniş,

- Yüce,

Büyük kelimesinin eş anlamlılarını amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanmak mümkün. Tabii her ne kadar bunlar büyük eş anlamlısı olsa bile cümle içerisinde değişkenlik gösterebilmektedir.

TDK’ya Göre Büyük Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında büyük kelimesi, ‘kocaman ve makro’ şeklinde geçmektedir. Aynı zamanda anlamına bağlı şekilde ‘yüce’ kelimesi olarak da cümlede kullanılabilmektedir. Farklı anlamları üzerinden hem gündelik yaşamda hem de yazılı kaynak ve edebi eserlerde rahatlıkla kullanılabilir.