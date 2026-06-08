Büyük İskender'in ilk zaferini kazandığı Granikos Savaşı alanı, koruma altına alındı

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Dünya tarihinin en kritik askerî karşılaşmalarından biri olarak kabul edilen Granikos Savaşı’nın gerçekleştiği alanla ilgili önemli bir koruma kararı alındı.



Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararla, Biga ilçesi sınırlarındaki savaş alanı ve çevresi resmen koruma statüsüne kavuşurken karar Bakan Ersoy’un sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna duyuruldu.

