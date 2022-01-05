Büyük ilgi gösterilen Hürriyet’in kuponlu kitap kampanyası yeniden okurlarıyla buluşuyor

Okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi seven Hürriyet okurları için gazete, kupon kampanyasını yeniden hayata geçiriyor. 5 Ocak Çarşamba tarihinde başlayacak olan kampanya kapsamında okurlar, günlük Hürriyet gazetelerinin içerisinde bulunan kuponları 10 gün boyunca biriktirip Hürriyet Kitap’tan seçeceği bir kitabın sahibi olacak.
Gezi, biyografi, sağlık, çocuk gelişimi, kişisel gelişim ve çocuk kitapları olmak üzere çeşitli kategorilere ait kitaplardan seçim yapma hakkı kazanacak olan okurlar 10 adet kupon fotoğrafını 0549 743 46 61 numaralı WhatsApp hattına gönderip, kupon görselini doldurarak kampanyadan faydalanabilecek.
“Çok Gezenti-Boş Dünya”, “Nasıl Star Oldular?”, “Genç ve Güzel Kalmanın 50 Yolu”, “Ün, Aşk ve Diğerleri”, “Hey Gidi Yıllar”, “Ortak Ol Zengin Ol” gibi çok sevilen Hürriyet Kitap eserlerinin dahil olduğu kampanyaya katılanların kitapları ise adreslerine ücretsiz kargoyla gönderilecek.
KUPON İLE KİTAP KAMPANYASI AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusu: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Adres: 100. Yıl mahallesi 2264 Sk. Demirören Medya Center No:1 Bağcılar/İSTANBUL
Hürriyet Gazetecilik Ve Yayıncılık Anonim Şirketi (Bundan sonra “Hürriyet” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Kupon İle Kitap Kampanyasına katılımınız doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.
Kupon ile Kitap Kampanyasına katılım kapsamında;
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının f bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak, kuponları Hürriyet ile dijital ortamda paylaşmanız suretiyle işlenecektir.
Kampanya kapsamında işlenen kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kitap gönderimini sağlayacak olan kargo firması gibi Tedarikçilerle ve Hizmet Sağlayıcılarla paylaşılacaktır.
Kişisel verileriniz talep halinde, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi ve faaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçları doğrultusunda Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinize ilişkin;
haklarına sahipsiniz.
5. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;
Hürriyet’e iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Hürriyet’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11 inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları düzenlenmiştir.
KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (“Hürriyet” veya “Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Niteliğine göre talebiniz; Hürriyet’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.
BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru zarfının üzerine veya elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebi” yazmanız durumunda daha hızlı cevap alabileceğinizi hatırlatırız.
Ayrıca Noter veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkanı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkan verdiği ölçüde uyulması, başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.
BAŞVURU FORMU
İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı:
Uyruk:
☐Türkiye ☐ Diğer Diğer ise lütfen belirtiniz: ……..
TCKN:
Pasaport No / Yabancı Kimlik No:
Adres:
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi:
Elektronik posta adresi:
Telefon No / Faks No:
HÜRRİYET İLE OLAN İLİŞKİNİZ
☐ Hürriyet Çalışanı / Eski Çalışan
Çalıştığı yıllar:
☐ Hürriyet Stajyeri / Eski Stajyer
Çalıştığı yıllar:
☐ İş Başvurusu /
Tarih:
☐ Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı
Açıklama:
☐ Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Açıklama:
☐ Ziyaretçi
Açıklama:
☐ Diğer
Açıklama:
BAŞVURU İÇERİĞİ
Başvuru Yapılan Veri Sorumlusu
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu
☐Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
☐Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.
☐Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
☐Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
☐Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.
☐Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum.
(lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz)
☐Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.
☐Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.
(lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz)
AÇIKLAMALAR:
Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.
EKLER:
Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz.
Başvurunuza Cevap Yöntemi
(Herhangi bir cevap yöntemi tercih edilmemesi halinde başvuru iletildiği usul ile cevaplandırılacaktır.)
❏ Adresime gönderilmesini istiyorum.
(Başvuruda belirtilen adrese yapılacak olan gönderim ile)
❏ Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(Elektronik posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı cevap verebileceğiz.)
❏ Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
İşbu başvuru formu, taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hürriyet hukuka aykırı veya haksız şekilde gerçekleştirilen veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde Hürriyet, söz konusu taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde Hürriyet’in başvuruyu gerekçesini açıklayarak reddetme hakkı saklıdır.
Tarih:
Başvuru Sahibi Adı Soyadı:
İmza: KEP üzerinden yapılan başvurularda e-imza kullanılabilir.
Başvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin bilgiler ve/veya yetkinizi gösteren vekaletname, nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz.