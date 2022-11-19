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Büyük ikramiyeyi satan bayinin sahibi: Talihlinin gelmesini bekliyoruz

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#Süper Loto#Büyük İkramiye#Fethiye
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 13:52

Süper Loto'da büyük ikramiye 187 milyon 594 bin 521 TL sahibini buldu. 6 bilen talihli kuponunu Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir bayide oynadı. Bayi sahibi Hakan Volkan (58), " Herkes gibi biz de talihlinin gelmesini bekliyoruz. Kime çıktığı yakın zamanda belli olacaktır. Bayimize ilk defa bu kadar yüksek bir rakamla ikramiye çıktı" dedi. 

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Süper Loto'da haftalardır devreden 187 milyon 594 bin 521 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. İkramiye Fethiye Dispanser Caddesi'ndeki Volkan Market'ten oynanan bir bilete isabet etti. 13 Kasım'da yapılan çekilişteki şanslı numaralar 4-9-13-32-33-44 oldu. Büyük ikramiyenin kime çıktığı ise merak konusu oldu. 

Büyük ikramiyeyi satan bayinin sahibi: Talihlinin gelmesini bekliyoruz

BAYİMİZE İLK DEFA BU KADAR YÜKSEK BİR RAKAMLA İKRAMİYE ÇIKTI 

2 yıldır Milli Piyango Loto Bayiliği yaptığını belirten Hakan Volkan, ikramiye kendi bayisine çıktığı için mutlu olduğunu belirtti. Volkan, " Herkes gibi biz de talihlinin gelmesini bekliyoruz. Bayimize ilk defa bu kadar yüksek bir rakamla ikramiye çıktı. Denizli'den sonra Türkiye'de en büyük ikinci ikramiye ve bizim bayimize çıktığı için mutluyuz. Bizim için güzel bir duygu. Bu sonuçta bir şans oyunu, herkese çıkma ihtimali var. İnsanlar az da olsa şansını denerse birileri bu işten sevinecek. Dilerim aynı duyguları bir daha yaşarız. Fethiye'de 30 bayi var bunların içerisinden bize çıkması ve şanslı olmak güzel bir şey" dedi. 

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Büyük ikramiyeyi satan bayinin sahibi: Talihlinin gelmesini bekliyoruz

Sürekli şans oyunları oynadığını belirten vatandaşlardan Cengiz Tokatlı, "Talihlinin gelmemesi normal çünkü çok para çıktı. Bu şans ve bende devamlı şansımı deniyorum. Devamlı buradayım ve bu bayiden şans oyunları oynayacağım. Daha çok sayısal ve kazı kazan oynuyorum" diye konuştu. 

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#Süper Loto#Büyük İkramiye#Fethiye

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