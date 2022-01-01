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Büyük ikramiye İzmir'in Konak ilçesine çıktı! Milli Piyango biletini satan bayii konuştu

#Milli Piyango#İzmir#Konak
Büyük ikramiye İzmirin Konak ilçesine çıktı Milli Piyango biletini satan bayii konuştu

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde, büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti satan ve 30 milyon TL'lik ikramiye kazandıran İzmir'in Konak ilçesindeki şans oyunları bayisi Vedat Yiğit, talihliyi kendisini de merak ettiğini belirtti. Yiğit, 2020'de de büyük ikramiye çıkan biletin kendisi tarafından satıldığını söyledi.

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Heyecanla beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde, 120 milyon TL'lik büyük ikramiye, 9876066 numaralı çeyrek bilete çıktı. Bilet sahibi, 30 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi olurken, çeyrek bileti satan bayiinin sahibi Vedat Yiğit, 2020'de de 20 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin kendisi tarafından satıldığını söyledi.

"KENDİME ÇIKMIŞ GİBİ SEVİNİYORUM"

Yiğit, 25 yıldır şans oyunları satışıyla uğraştığını belirterek, "Ekmeğimi bu işten kazanıyorum. Bu defa da nasip banaymış, büyük ikramiye isabet eden bilet benim bayimden satıldı. Çok sevindim. Çıkan kişiyi şu ana kadar biz de öğrenemedik. Biz de merak ediyoruz. Talihlinin ikramiyesini, yeni yılda sağlık ve sıhhatle, iyi ve güzel günlerde harcamasını dilerim. İnsanlara, topluma faydalı yaşamasını isterim.

Büyük ikramiye İzmirin Konak ilçesine çıktı Milli Piyango biletini satan bayii konuştu

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"Benim sattığım biletlere büyük ikramiye çıkınca, kendime çıkmış gibi seviniyorum. Kendim de devamlı bilet alıyorum. Ancak, kendimden önce hep müşterilerimin biletlerine ikramiye çıkmış mı çıkmamış mı diye bakıyorum" dedi.

"AMACIM SAYISAL VE SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN KUPONU SATMAK"

Büyük ikramiyenin İzmir'e çıkmasının kentte şans oyunları ile uğraşan tüm esnaf için sevinç kaynağı olduğunu belirten Yiğit, "Çünkü, bu piyango bileti satışlarında artışa neden olacaktır. İstanbul'da nasıl Nimet Abla varsa İzmir'de de bir Vedat Ağabey çıksın piyasaya. İnsanlar şansını denesin, en azından herkes bir bilet alırsa şansını denemiş olur. Şimdi Milli Piyango'nun bir sloganı oldu, 'Ya bu bayiden çıkarsa' diye. Artık çıkarsa değil, çıktı. Benim bayimden çıktı. Bu slogan, güzel bir slogan. Biz de bunu sloganı burada devam ettireceğiz. Bundan sonraki hedefim ve beklentim artık Sayısal Loto ve Süper Loto'nun da bayimde oynanan kupona çıkması" diye konuştu.

 

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#Milli Piyango#İzmir#Konak

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