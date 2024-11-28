Büyük ikramiye 600 milyon... Dağıtım garantili rekor ikramiye

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Milli Piyango geleneksel yılbaşı çekilişi için hazırlıklar devam ediyor. Bu yıl 600 milyon TL olan rekor büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi dağıtım garantili olarak sahiplerini bulacak. Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olarak açıklandı. İzmir, İstanbul, Antalya ve Mersin Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası başkanları Demirören Medya Merkezi’ndeki çekiliş stüdyosu Şans Merkezi’ni ziyaret ederek, yılbaşı satışları ve sektörün beklentileriyle ilgili açıklamalar yaptı. Başkanlar, vatandaşlara biletlerini son günlere bırakmadan erkenden satın almaları yönünde çağrıda bulundu.

‘ÇEKİLİŞ SÜRECİNDE GÜVENLİK ÜST DÜZEY’

İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, yılbaşı çekilişine olan ilgiden memnun olduklarını belirterek “Bu yılki 600 milyon TL’lik büyük ikramiye hem bayilerimizi hem de müşterilerimizi heyecanlandırıyor. Geçen yıl olduğu gibi, büyük ikramiyenin tamamı dağıtılacak. Çekiliş sürecinde güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğunu biliyoruz ve bunu gönül rahatlığıyla müşterilerimize anlatabiliyoruz” dedi. Büyük ikramiyenin dağıtım garantisiyle verilecek olması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yazıcı “Dağıtım garantisi vatandaşlarımız için büyük bir güven sağlıyor. Büyük ikramiye çıkana kadar çekiliş devam edecek ve kazanan bilet satılmışsa, çeyrek veya yarım olduğuna bakılmaksızın ikramiye sahibine ulaştırılacak. Toplam 3.5 milyar TL’lik ikramiye dağıtımı, oyuncular için tarihi bir fırsat sunuyor. Herkesin şansını denemesini öneriyoruz” diye konuştu.

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ÇEKİLİŞ 31 ARALIK’TA CANLI YAYINLANACAK

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2024 gecesi televizyondan canlı yayınlanacak. Çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Bu yılki çekilişin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olması. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

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SON GÜNE BIRAKMAYIN

600 milyon TL’lik büyük ikramiye ve toplamda 3.5 milyar TL’lik ödül, Milli Piyango tarihinin en büyük rakamları arasında yer alıyor. Milli Piyango bayilerinden vatandaşlara yapılan çağrı ise biletlerini son günlere bırakmadan erkenden satın almaları yönünde. Milli Piyango bayileri ve online satış platformları, yılbaşını umutla karşılamak isteyen oyunseverler için hazır durumda.