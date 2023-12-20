Büyük ikramiye 400 milyon TL: Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi

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Geçen sene olduğu gibi bu sene de tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Tüm yurtta olduğu gibi biletlerin satışa çıktığı İzmir'de de büyük hareketlilik yaşanıyor. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, “Büyük talep görüyoruz. Şu anda biletlerimizin yüzde 40-45'i bitti. Vatandaşımız biletlerini son güne bırakmasın. Piyango biletine ulaşamayan olursa bizi arasın, biz motorlu kurye ile götürüyoruz” diye konuştu.

‘İKİ KEZ BÜYÜK İKRAMİYE VERDİK’

Gezici bayilerden Emine Topal ise “1994 yılından beri bu işi yapıyorum. İkramiyemiz 400 milyon TL. Tamamı dağıtım garantili. Son iki yıldır ilgi önceki yıllara göre çok daha fazla. Daha önce iki defa büyük ikramiye verdik. İnşallah üçüncüsü bu sene olsun" dedi.