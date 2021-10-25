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Büyük hile ortaya çıkarıldı! Özel düzenekli gömlekle sınava gireceklerdi

#Malatya#Kopya#Gizli Kamera

Malatya’da özel bir sürücü kursu, Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişileri özel kamera düzenekli gömleklerle ehliyet sınavına sokmaya çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri 6’sı Türk vatandaşı 24 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan yabancı uyruklu bir kişinin sırtına modem verici yapıştırıldığı, kamera düzenekli gömlek giydiği ve kulağında da haberleşmek için kulaklık takıldığı görüldü.

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CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim 2021 günü sürücü kursu sınavına katılacak olan kişilerin tamamının yabancı uyruklu kişiler olduğunu tespit etti.

KAMERA DÜZENEKLİ ÖZEL GÖMLEK GİYMİŞLER

Polis ekipleri, sınava katılacak olan kişilerin 5’inin bir önceki sınava kamera düzeneğiyle girmeye çalıştıklarını belirledi. Sürücü kursu ve katılımcılar takibe alındı.

25 YABANCI UYRUKLU SINAVA GİRDİ

Sürücü kursunun 25 adayının da Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişiler olduğu tespit edildi.

KAMERA DÜZENEKLİ GÖMLEKLER ORTAYA ÇIKARILDI

Yapılan operasyonda özel olarak dizayn edilmiş kamera düzenekli gömlek giyen yabancı uyruklu kişiler gözaltına alındı. Zanlıların araçlarında ve üst aramalarında yapılan aramalarda çok sayıda gizli kamera düzenekleri ele geçirildi.

SIRTINDA VERİCİ KULAĞINDA KULAKLIKLA YAKALANDI

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Yakalanan yabancı uyruklu bir kişinin sırtına modem verici yapıştırıldığı, kamera düzenekli gömlek giydiği ve kulağında da haberleşmek için kulaklık takıldığı görüldü.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturmada, aralarında 6 Türk organizatörün de bulunduğu 24 kişi kıskıvrak yakalandı.

MALATYA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
''Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince 6114 Sayılı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kanunu kapsamında; 23.10.2021 günü İlimizde yapılacak olan sürücü kursu sınavına katılacak özel bir sürücü kursu kursiyerlerinin tamamının yabancı uyruklu olduğu bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda bunlardan 5’inin bir önceki sınavda kamera düzeneği bulundurduğunun anlaşılması üzerine sınava girmeden sınav yerinden ayrıldıkları tespit edilmiş, konu ile ilgili şahıslarla irtibatlı 6 Türk vatandaşı organizatör, 18 Yabancı Uyruklu şahıs ve bunlara ait 4 araçta yapılan aramalarda; şahıslar üzerinde kıyafet içerisine gizlenmiş kamera ve kulaklık düzeneği ile araçlarda çok sayıda kamera ve kulaklık aparatı ele geçirilerek muhafaza altına alınmış, şahıslar ise gözaltına alınarak tahkikata başlanmıştır."

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