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Büyük göç trafiği kilitledi

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#İstanbul#Bayram Trafiği#Saros Körfezi
Büyük göç trafiği kilitledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 07:00

DOKUZ günlük bayram tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurtdışında geçirmek üzere önceki günden yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, arife günü daha da arttı. Birçok güzergâhta trafik durma noktasına gelirken, havalimanları ve otogarlar ile tatil yerleri doldu taştı.

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İstanbul’dan yola çıkan ve Saros Körfezi ile Çanakkale yönüne giden tatilciler, İstanbul’a sınır Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve üniversite kavşağında araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM’in Osmangazi Köprüsü katılımı Dilovası girişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Afyonkarahisar-Antalya karayolunda bayram tatilinin başlamasıyla araç yoğunluğu yaşandı. Tatil beldeleri Bodrum ve Çeşme girişlerinde de trafik sıkışıklığı yaşandı. 

 

 
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#İstanbul#Bayram Trafiği#Saros Körfezi

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