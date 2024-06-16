Büyük göç trafiği kilitledi

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İstanbul’dan yola çıkan ve Saros Körfezi ile Çanakkale yönüne giden tatilciler, İstanbul’a sınır Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve üniversite kavşağında araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM’in Osmangazi Köprüsü katılımı Dilovası girişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Afyonkarahisar-Antalya karayolunda bayram tatilinin başlamasıyla araç yoğunluğu yaşandı. Tatil beldeleri Bodrum ve Çeşme girişlerinde de trafik sıkışıklığı yaşandı.