Büyük firarda hesap vakti

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İstanbul Kemerburgaz’da 1 Mart’taki kazada Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok ABD’de, kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı.

Eylem Tok’un uzun kaçışta polisin takibinden kurtulmak için 8 ayrı telefon hattı kullandığı ve yemek siparişlerini yabancı isimlerle verdiği belirlendi. Kendilerine sipariş götüren Türk kuryenin anne ve oğlu tanıyarak ihbarda bulunması üzerine polis eve baskın düzenledi. Posta Gazetesi’nin haberine göre; tutuklanan Tok ve oğlunun üzerinde bulunan 5 bin dolarlık nakit para da polis tutanaklarına geçti.

‘ANNEYİM KATİL DEĞİL’

Tok ve oğlunun yakalanmadan önce, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston’ı gezdikleri öğrenildi. Tok yakalandıktan sonra, “Anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim” dedi.





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‘İADESİ MÜMKÜN DEĞİL’

Anne ve oğuldan ilk olarak Eylem Tok’un davası, Boston’daki John Joseph Moakley Adliyesi’nde görüldü. Tok’un avukatı Brendan Kelley, Tok’un serbest bırakılması gerektiğini savundu. Yargıç, Tok’un avukatının ve savcının açıklamalarının ardından Tok’un tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 27 Haziran’da yapılmasına karar verdi. Tok’un bir sonraki duruşmaya farklı bir avukatla katılması bekleniyor. Eylem Tok’un duruşmada üzerinde, Amerikan filmlerinden aşina olduğumuz turuncu bir kıyafet olduğu görüldü.

ABD vatandaşı olduğu için annesiyle aynı duruşmada yargılanmayan Timur Cihantimur ise daha sonra yargıç karşısına çıktı. Avukatları tahliyesini talep etse de duruşma sonucunda hâkim Timur Cihantimur’un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 20 Haziran’da yapılmasına karar verdi.

Timur Cihantimur’un ise duruşma salonunda ayaklarının titrediği tanıdık bir yüz görmek amacıyla da sürekli arkasına baktığı görüldü. Üstünde ise bej renk bir mahkum kıyafeti vardı.

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‘GÖZLERİNİN iÇiNE BAKARAK SORDU...’

ABD’de görülen duruşmaya ilişkin Hürriyet’e konuşan acılı baba Özer Aci, “O, 3 günde çıkacağım gibi düşünüyordu. Ben mahkemenin uzayacağını düşünüyorum. Boston’a gitmedim ama bizi temsilen arkadaşlarım, oğlumun arkadaşları vardı. Arkadaşım, Eylem Tok’un gözlerinin içine bakarak, ‘Katil annesi olmak nasıl bir duygu?’ diye sordu. Tok, ‘Allahu Ekber’ cevabını vermiş. Bu ne demek ne anlama geliyor bilemiyorum” dedi.

Anne Pervin Aci ise “Eylem Hanım kitap yazmıştı ya şimdi bir tane daha yazsın. Hapishanede çok güzel kitap yazar ‘Hapishanedeki Anılarım’ diye. Benim gülüşümü her zaman görsün o, ben onun gülüşünü izledim” açıklamasını yaptı.

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KAPSAMLI İADE DOSYASI

Adalet Bakanlığı İstanbul’da ölümlü kazaya karışan oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur’un yargı sürecini yakından takip ediyor. İki şüphelinin iade dosyası ve geçici tutuklama evrakı 7 Mart’ta ABD’ye iletildi. Bu evrakta, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili yürütülen soruşturmaya yer verildi. Haklarındaki soruşturma nedeniyle Türkiye’ye iadeleri talep edildi. İade prosedürüne göre Türkiye, ABD’ye detaylı dosya da gönderecek. Bu dosyada, ölümlü kazaya ilişkin soruşturmaya konu olan deliller, bilgi ve belgeler yer alacak. Türkiye ile ABD arasında suçluların iadesi anlaşması var. İşlenen suç, adi bir suç kapsamına girdiği için anne Tok’un iade edilebileceği belirtiliyor. Şüpheli Timur Cihantimur aynı zamanda ABD vatandaşı olduğu için bu konuda ABD makamları son sözü söyleyecek.

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SAVCI: YİNE KAÇABİLİRLER

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Türkiye’nin haklarında kırmızı bülten çıkarmasının ardından cuma günü Boston Polis Teşkilatı Kaçak Birimi ve Massachusetts Eyalet Polisi Kaçak Yakalama Bölümü tarafından tarafından gözaltına alınmıştı. Savcıların gözaltı talebini gerekçelendirdiği mahkeme belgesinde, “Türk basınındaki haberlere göre Eylem Tok çok satan Mihr adlı kitabın tanınmış bir yazarı ve dünya çapında ünlü bir plastik cerrah olan T.C’nin babasıyla evliydi. Bu da kaçma imkânına sahip olduğu ve şüphesiz bir kez daha kaçacağı anlamına geliyor” denildi.





BU OKULU GEZDİLER

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Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston’ı gezdikten sonra Amerikan polisinin operasyonuyla yakalanmıştı.