Büyük felaketin yarası sarılıyor

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde hasar gören tarihi yapıların restorasyonlarında önemli mesafe katetti. Bu doğrultuda St. Pierre Anıt Müzesi ve Gaziantep Zeugma Mozaik ve Arkeoloji Müzesi gibi yapılarda çalışmalar tamamlanırken, Hatay Arkeoloji Müzesinin ise yenilenen yüzü ile 2025 yılında açılışa hazır hale getirilmesi planlanıyor.

ZEUGMA’DA İŞLEM TAMAM

Bakanlığın depremden etkilenen illerde 2024 yılında çalışmalarını tamamladığı yapılar şunlar:

- Hatay Müze Kent Kütüphanesi. ◊ St. Pierre Anıt Müzesi, Malatya Atatürk Evi ve Arkeoloji Müzesi ile Beşkonaklar Müzesinin restorasyon, teşhir tanzim ve güçlendirme çalışmaları. ◊ Adıyaman Kahta Kalesi ve Adıyaman Müzesi Onarımı.

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- Diyarbakır Paşa Hamamı, Saint George Kilisesi ve Çardaklı Hamamının Restorasyonu.

- Gaziantep Zeugma Mozaik ve Arkeoloji Müzesinin Onarımı ile Gaziantep Kalesi Restorasyonu. ◊ Kahramanmaraş Elbistan Müzesi Hasarlarının Giderilmesi.

- Kilis Ravanda Kalesi ve Alaeddin Yavaşça Müzesi Restorasyonu.

- Şanlıurfa Harran Kalesi, Siverek Kalesi Restorasyonu ile Arkeoloji ve Mozaik Müzesinin Hasarlarının Giderilmesi ve de Adana Anavarza Zafer Kapısı Acil Müdahale Uygulamaları.”

Çalışmaları süren yapılar ise şöyle: Hatay Arkeoloji Müzesinde onarım restorasyon çalışmaları. Müze, yenilenen yüzü ile 2025 yılında açılışa hazır hale getirilecek. Kahramanmaraş ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi ile Şanlıurfa Kalesi’nde deprem sonrası oluşan hasarların giderilmesi.

2 MİLYAR LİRA HARCANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, deprem bölgesindeki tescilli yapı sahipleri için özel bir kanuni düzenleme de hazırladı. Özel mülkiyetteki kültür varlıklarının korunması noktasında hak sahibi vatandaşlar ortak ve yararlanıcı konuma getirildi. Mayıs 2023’de yapılan yönetmelik değişikliği ile afet bölgesinde proje yardımı üst limiti beş kat, uygulama yardımı üst limiti ise 10 kat artırıldı. Deprem bölgesindeki özel mülkiyette bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik yardım çalışmaları için 2024 yılında 2 milyar TL ödenek ayrıldı. 2025 yılında da 2 milyar TL ödenek ayrılması planlanıyor. Özellikle bu doğrultuda Antakya bölgesinde, Senato Meydanı ile Hatay’ın Fransız işgalinden kurtuluşuna atfen ‘Kurtuluş’ adını alan tarihi 2 bin 900 metrelik cadde ele alındı. Örnek cadde olarak oluşturmak için, Kurtuluş Caddesi’ndeki çalışmalara hız veren Bakanlık, yapı sahiplerine “Muvafakatı bize verin, inşaatını da biz yapalım. Ek bir ücret de talep etmeyeceğiz” önerisini getiriyor.

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377 ESER ONARILIYOR

Vakıflar Genel Müdürlüğü de 6 Şubat depremlerinde hasar gören 377 vakıf kültür varlığının tamamına yönelik restorasyon süreçlerini sürdürüyor. Bu eserlerin tamamının proje ve ihale çalışmaları tamamlandı. Büyük bir bölümünün onarım çalışmalarının 2025 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Az sayıdaki eser ise en geç 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanacak.