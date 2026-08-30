Büyük destanın 104. gurur yılı… 30 gemiyle 30 limana zafer turu

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ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında 26 Ağustos 1922’de başlayan ve 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde Türk ordusu, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı. Büyük Taarruz, Türk milletinin ağustos aylarında kazandığı büyük zaferler dizisine eklenen bir altın halka olarak kayıtlara geçti. İlk kez 1926’da Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanan 30 Ağustos, her yıl yurt genelinde ve KKTC’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Büyük zaferin 104’üncü yılı da görkemli kutlamalara sahne oluyor.

HERKES DAVETLİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 15 gemiyle “İstanbul Boğaz Geçişi” ve 30 gemiyle 30 liman ziyareti yapılacağını açıkladı. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, “30 Ağustos 2026 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 15 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi icra edilecek. Ayrıca 30 gemi ile 30 liman ziyareti icra edilecek ve gemilerimiz 10.00-17.00 saatlerinde halkımızın ziyaretine açılacak. Bu büyük gurura ortak olmak üzere tüm halkımızı gemilerimize bekliyoruz” denildi. Paylaşımda, hangi gemilerin hangi limanları ziyaret edeceğine ilişkin görsel de yer aldı.

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Bundan tam 104 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında kazanılan 30 Ağustos zaferini büyük bir gururla kutluyoruz.

BOĞAZ’DA GEÇİT

Buna göre ziyaret gerçekleştirecek 30 gemi ile limanlar şöyle: “TCG Türkeli - Sürmene, TCG Yıldırım - Trabzon, TCG Kilimli - Sinop, TCG Preveze - Karadeniz Ereğli, TCG Oruçreis - Dolmabahçe, TCG Akçakoca - İğneada, TCG Doğan - İzmit, TCG Tuzla - Yalova, TCG Enez - Tekirdağ, TCG Ayvalık - Erdek, TCG Gurbet - Çanakkale, TCG Karabiga - Gökçeada, TCG Poyraz - Bozcaada, TCG Rüzgar - Foça, TCG Mızrak - İzmir, TCG Karşıyaka - İzmir/Karşıyaka, TCG Kalkan - Çeşme, TCG Yıldız - Kuşadası, TCG Kaş - Didim, TCG Zıpkın - Bodrum, TCG Bora - Marmaris, TCG Çanakkale - Fethiye, TCG Köyceğiz - Kaş, TCG Gür - Antalya, TCG Gaziantep - Alanya, TCG Bafra - Mersin, TCG İmbat - Anamur, TCG Kdz. Ereğli - Girne, TCG Meltem - Gazimağusa ve TCG Karpaz - İskenderun.” Saat 09.30 ile 11.30 arasında 15 gemiyle gerçekleştirilecek İstanbul Boğaz geçişi kapsamında ise gemilerin 09.30’da Rumeli Feneri, 10.49’da Beşiktaş ve 11.06’da Kız Kulesi güzergâhında seyir halinde olması planlanıyor.

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Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları’nın üçüncü etabı olan Zafer Kupası, bugün İstanbul Boğazı’nda yapılıyor.

TARİHİ BATIKLARDA KUTLAMA

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın girişimleriyle 2021’de dalış turizmine kazandırıldıktan sonra sualtındaki tarihi keşfetmek isteyenlerin gözde rotalarından biri haline gelen Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla anı dalışı gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı dalış timi, sualtı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile teknik dalış eğitmeni Rıza Birkan ve ekibi, Büyük Zafer’in 104. yıldönümünde, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’ndaki Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma gemi batıklarına daldı. Dalgıçlar, batık envanteri anlamında dünyanın en zengin bölgesi olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’ndaki “HMS Triumph”, “HMS Majestic”, “HMS Louis”, “Lundy” ve muhtelif batıkları görüntüledi. Anma etkinliği kapsamında dalgıçlar, deniz altında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında üzerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı Türk bayrağını açarak poz verdi.

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ŞANLI ÜNİFORMALAR BU MAKİNEYLE DİKİLDİ

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi’ye ait, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de aralarında bulunduğu Milli Mücadele’ye katılan askerlerin üniformalarının dikim ve tamiratında kullanılan 106 yıllık dikiş makinesi, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bünyesindeki “Birr Mekân İyilik-Sanat-Kahve” adlı kafede sergileniyor. Börekçi’nin torunu Zişan Saat, dedesinden kalan tarihi makineyi 2023’te Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağışlamıştı. Milli Mücadele’ye tanıklık eden asırlık dikiş makinesi, yaklaşık 6 aydır Birr Mekân’da ziyaretçilerle buluşuyor.

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KADINLARDAN 1813 MOTİFLİ TÜRK BAYRAĞI

MANİSA’nın Demirci ilçesinde 15 kadın, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla 1813 motiften oluşan Türk bayrağı ördü. Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyeri kadınların 10 günlük çalışması sonucu tamamlanan bayrak için 3 kilogram ip kullanıldı. 1.5x2.25 metre ölçülerinde hazırlanan Türk bayrağı, bu akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek geleneksel fener alayında taşınacak.

ASKERİ MÜZELER BUGÜN ÜCRETSİZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nde askeri müzelerin halkın ziyaretine ücretsiz açık olacağını bildirdi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda askeri müzeler tüm halkımızın ziyaretine ücretsiz açık olacaktır. Askeri müzelerimiz; Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Hatay Deniz Müzesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmir Müze Gemiler, İzmit Müze Gemiler, Mersin Deniz Müzesi, Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi” denildi.