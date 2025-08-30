Büyük destana görkemli kutlama

Haberin Devamı

ANKARA’DAKİ geçit töreninden donanma liman ziyaretlerine, hava gösterilerinden konserlere kadar geniş bir yelpazeye yayılacak kutlamalar kapsamında SOLOTÜRK de Anıtkabir semalarında Ata’ya saygı uçuşu yapacak.

SOLOTÜRK’TEN SAYGI UÇUŞU

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının merkezi Ankara olacak. Anıtkabir’de yapılacak törenlere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı katılacak. Törenler kapsamında SOLOTÜRK de Anıtkabir semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirecek. Aynı gün Kütahya’da Türk Yıldızları; Eskişehir, Manisa, Konya, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Mersin’de ise muharip uçak geçişleri yapılacak.

24 GEMİ, 24 LİMANDA...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bu yıl 24 gemiyi 24 limanda halkın ziyaretine açacak. Böylece vatandaşlar, Türk donanmasının en modern unsurlarını yakından görme fırsatı bulacak.

ZAFER KONSERLERİ

Afyonkarahisar’da Mehteran Birlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri bandosu, Dumlupınar Zafer Abidesi’nde Hava Er Eğitim Tugayı bandosu, Kosova’da Donanma Komutan Yardımcılığı bandosu konserler icra edecek. 30 Ağustos’ta Ankara’da Mehteran Birliği, Armoni Mızıkası ile Kara ve Hava Kuvvetleri Bandoları’nın oluşturduğu karma bando sahne alacak. 31 Ağustos’ta ise TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul’da mehter konseri düzenlenecek.

MECLİS’TE GEÇİT TÖRENİ

Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Meclis ön bahçede gerçekleştirilecek geçit töreni öncesinde, TSK Karma Bando Birliği tarafından mini bir konser verilecek.

SOLOTÜRK, ‘Ata’ya saygı uçuşu’ yapacak.

9 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

26 Ağustos’ta başlayan bando konserleri, Türkiye’nin birçok ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 9 Eylül’e kadar sürecek. Halka Açık Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri müzeler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda vatandaşlara ücretsiz olacak.

İSTANBUL’DA MÜZELER VE ULAŞIM BEDAVA

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı dolayısıyla kentin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İstanbullular, kutlama programı için Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda buluşacak. İBB bandosu ile başlayacak program, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın konuşmasının ardından Ceylan Ertem’in konseriyle sona erecek. İBB’ye bağlı otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 30 Ağustos’ta 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacak. Ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek. İstanbul’un bazı müzeleri, Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbullulara ücretsiz açılacak.