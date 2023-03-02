Büyük depremin kayıpları: Sude ve Gaye nerede

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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde evleri yıkılan Mehmet Nasif (52) ve Yasemin Öcal (40) çifti ile 3 kızı, 33 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Öcal çifti ile 2 kızı, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi olup taburcu edildi ancak büyük kızları Sude Lal Öcal'dan (19) bir daha haber alamadı. Anne Yasemin Öcal, "Sude, enkaz altında nefes alamadığını söylüyordu. Panik atağı da vardı. O yüzden ilk önce Sude'yi çıkarmalarını istedim. Önce Sude, sonra Nisa ardından Beren enkazdan çıkarıldı. Beni de çıkarmayı başardılar. Hemen çocuklarımı sordum, gösterdiler. Hastaneye aynı ambulansla götürmelerini istedim. Fakat ambulanslarla aynı hastaneye götürüleceğimizi söylediler" dedi. Kızının bulunmasını isteyen anne Öcal, "Taburcu olup, enkazdan çıkarıldıktan sonra bize müdahale eden sağlık ekiplerine ulaştık, Sude'yi sorduk. Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Sude'nin 2 kez kalbinin durduğu, kalp masajının ardından hayata döndüğü söylendi. Sude'den günlerdir hiçbir haber alamıyoruz. Kızımızın en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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BARİ MEZARI OLSUN

Depremde Hatay’ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Yıkılan binaların enkazında birçok kişinin cenazelerine ulaşıldı. Rezidans enkazı kaldırıldı ancak A2 Blok’ta oturan Gaye Arsoy’a (41) ulaşılamadı. Arsoy’un 12 yaşındaki oğlu enkazdan sağ çıkarıldı, eşinin ise cenazesi bulundu. Emre Parmaksız kardeşi Gaye Arsoy hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyerek, “Günler geçmesine, enkaz çalışmalarının bitmesine rağmen kardeşime ulaşamıyoruz. Depremden sonra birkaç gün enkaz bölgesinde kaotik bir ortam vardı. Ablamı bulmak için bölgedeki hastanelere gittim ama sonuç alamadım. Sadece DNA örneklerimizi verdik” dedi. Kardeşi Gaye Arsoy’un yerini bilenlerin kendileriyle iletişime geçmelerini isteyen Parmaksız, “Hatay’da hastanelerde de hasar olduğundan, yaralıları Adana ve Mersin’e gönderiyorlardı. Ancak oradan nereye gönderildiklerini bilmiyoruz. Kimsesizler mezarlığına da baktık ama orada da yok. Nerede, ne yapıyor, yaşıyor mu, bilmiyoruz. Eğer cenazem varsa yerini bileyim, en azından çocuğunu oraya götürebileyim” diye konuştu.