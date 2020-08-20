Büyük denetim; uzak dur, maskesiz çıkma

Denetimlere vali, kaymakam, emniyet müdürü gibi yetkililer de katılarak pazar yerlerinden marketlere, parklardan berberlere kadar yaşamın her alanında maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi, araçlarda fazla yolcu denetimi yapıldı. İstanbul’da da otobüs, minibüs, dolmuş ve taksiler durdurularak şoför ve yolcuların tedbirlere uyup uymadıklarına bakıldı. Beyoğlu’nda denetimler sırasında ekipler, İstiklal Caddesi’nde vatandaşları sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyardı. Denetimde maskesiz yakalananlara 900 lira ceza kesildi.