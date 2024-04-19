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Büyük değişim kongrede

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#Erdoğan#MKYK#Talimat
Büyük değişim kongrede
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 07:00

Son MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kimse layüsel (hesap sorulamaz) değil, büyük değişim kongrede olacak” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın kongre sürecini başlatması için de 22 Mayıs’ta yapılacak MKYK’ya işaret ediliyor.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısında değişim mesajı verildi. Edinilen bilgilere göre, MKYK’da beklenen kongre sürecinin başlatılmasına yönelik herhangi bir karar alınmazken Erdoğan, “Kimse layüsel (hesap sorulamaz) değil, büyük değişim kongrede olacak” dedi. Kongre sürecinin 22 Mayıs’ta yapılacak MKYK’da başlayacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, değişime yönelik ilk adım olarak A takımında kongreye kadar sınırlı bir değişikliğe gideceği de söylenenler arasında.

‘YENİLE YENİLE GELDİK’

Yaklaşık 3 saat süren MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçim süreciyle ilgili, bayramdan önceki hafta yaptığı MYK ve partisinin önceki günkü grup toplantısındaki konuşmalarına benzer bir değerlendirme yaptığı öğrenildi. 31 Mart seçimlerine ilişkin MKYK üyelerine Erdoğan, “Biz yenile yenile bugünlere geldik; yoktan geldik. O nedenle bundan sonrasında ne yapacağımızı da iyi biliyoruz. Bunu kendi usullerimize göre yapacağız. 31 Mart’ta vatandaşımız bize çok güçlü bir mesaj vermiştir. Bunu her yönüyle anlamak, dinlemek ve gereğini yapmak zorundayız” dedi.

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ERDEMLİLER HAREKETİ

AK Parti’nin ‘erdemliler hareketi’ olarak yola çıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda “Burası sıradan bir parti değil. Bu partinin her mensubu ‘erdemliler hareketi’ni iyi anlamalıdır. Seçimin sonucu belli. 31 Mart’ta vatandaşımız bize çok güçlü bir mesaj vermiştir. Mesajı aldık. Gereğini yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

SEÇİMİ NASIL KAZANDILAR ANALİZİ

Bir MKYK üyesinin, seçimin kaybedilmesine ilişkin nedenlerin dışında karşı tarafın seçimi nasıl kazandığına dair ilçe ilçe analiz yapılması önerisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beğendiği ve bu konuda talimat verdiği öğrenildi.

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#Erdoğan#MKYK#Talimat

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