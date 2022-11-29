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Büyük bir gürültüyle çöktü! Obruğu görünce şok oldu, içine düşmekten son anda kurtuldu

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#Sivas#Hafik#Obruk
Büyük bir gürültüyle çöktü Obruğu görünce şok oldu, içine düşmekten son anda kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 11:11

Sivas’ın Hafik ilçesinde oluşan 10 metre çapındaki obruk görenleri korkuttu, bir ilçe sakini ise obruğa düşmekten son anda kurtuldu.

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Sivas’ın Hafik ilçesi Çay Mahallesinde bulunan tarlada geçtiğimiz günlerde oluşan obruk görenleri korkuttu. İlçe sakinlerinden Fatih Rüştü Soğancıoğlu, hayvanlarını otlattığı sırada yaklaşık 15 metre önünde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. 15 metreyle içine düşmekten son anda kurtulan Soğancıoğlu, çökme ile beraber oluşan tozun dağılmasıyla sesin geldiği yöne gitti.

Büyük bir gürültüyle çöktü Obruğu görünce şok oldu, içine düşmekten son anda kurtuldu

Soğancıoğlu, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 10 metre çapında 20 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu gören Soğancıoğlu, durumu hemen yetkililere haber verdi.

Büyük bir gürültüyle çöktü Obruğu görünce şok oldu, içine düşmekten son anda kurtuldu
Olay yerine gelen yetkililer obruk etrafına güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Yeraltı sularının çekilmesiyle oluştuğu tahmin edilen obruğun toprakla kapatılması için Hafik İlçe Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.

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Büyük bir gürültüyle çöktü Obruğu görünce şok oldu, içine düşmekten son anda kurtuldu

“RAHATLIKLA İKİ TIR'IN GİREBİLECEĞİ ŞEKİLDE DERİN BİR OBRUK OLUŞTU”

Fatih Rüştü Soğancıoğlu, rahatlıkla iki TIR'ın girebileceği şekilde derin bir obruğun oluştuğunu ifade ederek, “Birden bire bir gürültü oldu, sanki denize bir kaya parçasının düştüğü gibi. Hayvanlar o ara korkarak geri kaçtı. Panik yaptılar. Tabii ben tedirgin olarak geldim, etraf toz duman. Rahatlıkla iki TIR'ın girebileceği şekilde derin bir obruk oluşmuş. 10’a 20 tahmini derinlikte. Bu şekilde bir çöküntü oldu. Bunu hemen yetkililere bildirdim. Geldiler, ölçtüler, biçtiler. Şu anda burayı doldurmaya çalışıyorlar. Neden kaynaklı? Taban suyu mu, bataklık mı, bilinçsiz sulama mı? Ona yorum yapamıyorum. 15 metre önümde çöküntü oluştu. Hayvanlarım ile beraber ben bunun içinde kalabilirdim. Bunun içinde düşüldüğü zaman zaten kimsenin bulma şansı yok” dedi.

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Büyük bir gürültüyle çöktü Obruğu görünce şok oldu, içine düşmekten son anda kurtuldu

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#Sivas#Hafik#Obruk

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