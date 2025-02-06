Büyük acının 2.yılı! Siyasilerden 6 Şubat paylaşımları

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ:

Asrın Felaketi’ 6 Şubat depremlerinin acısını yüreğimizde hissederken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tüm imkanlarımızla ilk günden itibaren depremzede kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz.

İki yıllık sürede depremden etkilenen illerimizde adeta yeni bir ülkenin inşası kadar konutun yapımı tamamlandı ve yakın zamanda da geri kalan kısmı bitmiş olacak.

Konut ve işyerlerinin yanı sıra fiziki altyapısı ve sosyal donatıları ile adeta yeniden inşa edilen şehirlerimiz; yolları, köprüleri, okulları, hastaneleri, şehir altyapıları, adalet sarayları, hükümet konakları, spor tesisleri ve daha bir çok donatı ile afetlere karşı çok daha dirençli ve geleceğe hazırlıklı.

Depremden etkilenen illerimizde ekonomik ve sosyal hayatı canlandırma çalışmalarımız da sürüyor. Yeni sanayi bölgeleri inşasından restorasyon çalışmalarına ve tarım desteklerine, yatırım teşviklerinden vergi avantajlarına varıncaya kadar çeşitli tedbirlerimiz ile deprem bölgemizi ayağa kaldırıyoruz.

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Bu vesileyle bir kez daha bu depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum…

Rabb’im ülkemize bir daha böyle acıları yaşatmasın.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ:

6 Şubat…

Milletimizin hafızasında derin izler bırakan büyük bir acının ve aynı zamanda büyük bir dayanışmanın yıl dönümündeyiz.

O gece ve sonrasında yaşananları, kurtarma ekiplerinin umut dolu mücadelesini, milletçe kenetlenerek sergilediğimiz dayanışmayı unutmadık, unutmayacağız.

11 ilimizi doğrudan etkileyen ve ülkemizi derinden sarsan bu büyük felaket, birlik olduğumuzda nasıl güçlü durabildiğimizi de gösterdi.

Yaşadığımız bu unutulmaz acı bizlere sorumluluklar yüklüyor. Devlet olarak üzerimize düşeni yapmak, şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hâle getirmek ve insanımızı en iyi şartlarda yaşatmak, Türkiye’yi güvenli bir şekilde yarınlara taşımak boynumuzun borcudur.

Deprem bölgelerinde yaraları sarmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarımız büyük bir gayret gösteriyor, şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz. Bu çalışmaların ötesinde, vatanımızın her köşesinde yaşanabilecek afetlere karşı daha hazırlıklı olmamız gerektiğini biliyoruz.

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Milletimiz, bu büyük felaketin ardından fedakârlığıyla ve yardımlaşma ruhuyla bir kez daha tarih yazdı. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya, dayanışma içinde daha güçlü bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz.

Asrın felaketinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm canlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyor, ailelerinin ve milletimizin acısını bu vesileyle bir kez daha paylaşıyorum.

Mekânları cennet olsun.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA:

6 Şubat’ın ikinci yılında Adıyaman’da depremde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin.

6 Şubat’ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz.

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ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM:

2 yıl önce gördüklerimiz karşısında yaşadığımız acı hiç geçmedi. Ve o acı da bizim en büyük gücümüz oldu. Böyle bir felaket bir daha yaşanmasın diye o acıyı ne aklımızdan ne de kalbimizden atmayacağız.

Adıyaman’da 2 yıl önce tüm Türkiye’nin sarsıldığı dakikalarda sokaktaydık.

Şehitlerimiz için yürüdük, dua ettik.

Allah milletimize böyle zor günleri bir daha yaşatmasın.

Deprem şehitlerimizin ruhu şâd olsun.

Gözden Kaçmasın 6 Şubat depremlerinin hüzünlü yıl dönümü... Hayatını kaybedenler için anma törenleri gerçekleştiriliyor Haberi görüntüle

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ:

Ülkemizin ve dünyanın en büyük felaketlerinden olan ve 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremlerinin dinmeyen acısını yüreğimizde hissediyoruz.

Asrın felaketinin ilk anlarından itibaren devlet ve millet olarak seferber olduk. Kaybettiğimiz canlarımızın hüznüyle her birimizin ortaya koyduğu

#AsrınBirlikteliği bizleri daha da güçlü kıldı.

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, aziz milletimizin desteği ve duasıyla depremlerin açtığı yaraları sarmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık.

Şehirlerimizi kalkındırmak ve eskisinden daha iyi hale getirmek için azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

Hepimizi derinden sarsan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.

Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden korusun, aynı acıları tekrar yaşatmasın.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı Haberi görüntüle

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

Canlarımızı kaybettiğimiz, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ikinci senesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 canımıza bir kere daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.

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Milletimize ve deprem şehitlerimizin yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun.