Büyü bozma vaadiyle dolandırıcılık

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Ankara’da yaşayan Nilüfer Ş. (43) eşiyle bazı sorunlar yaşıyordu. Bir komşusunun evinde, Burak Ö. (28) ile tanıştı. Kadın, eşiyle ilgili problemlerini anlatınca, Burak Ö., ‘tanıdığı bir hoca olduğunu, evliliğini kurtarabileceğini, hocanın büyü varsa bozabileceğini, nefesinin kuvvetli olduğunu’ iddia ederek yardım teklifinde bulundu. Burak Ö. hocaya verilmek üzere de kadından 15 bin TL istedi. Nilüfer Ş. bu kadar parası olmadığını söylemesi üzerine Burak Ö. kredi çekme önerisinde bulundu. İnternet bankacılığı kullanmayı bilmeyen kadının, telefonuna özel bir bankanın mobil uygulamasını indiren Burak Ö., 24 Ekim 2021 tarihinde kredi çekti, çekilen parayı da bir arkadaşının adına kayıtlı olan ancak kendisinin kullandığı hesabına aktardı. Mağdur kadının hesap bilgilerini ve şifrelerini ele geçiren Burak Ö. çeşitli tarihlerde yaklaşık 100 bin TL kredi ve nakit avans çekerek hesabına aktardı.

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‘SİRKELİ SUYLA BANYO YAP’

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Nilüfer Ş., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Müşteki kadın ifadesinde, “Bu arada bana hocadan talimat olarak çeşitli duaları okumamı, ertesi gün evi sirkeli suyla silmemi ve sirkeli suyla banyo yapmamı bunları hocanın söylediğini söylüyordu, ben hoca dediği kişiyle hiç konuşmadım. Sadece Burak bize bu şekilde bahsetti” dedi. Yapılan soruşturmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’, ‘bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama’ suçlarından 27 yıla kadar hapis talebiyle Burak Ö. hakkında Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

‘KREDİLERİ ÖDEYEMEDİK’

Sanık Burak Ö. de savunmasında, yengesinin evinde müşteki ile tanıştıklarını anlatarak, “‘Burak senin şu hocayla beni bir görüştür’, dedi. Hoca benden para istedi. Ben kesinlikle Nilüfer teyzeyi kandırarak kendime ya da bir başkasına çıkar sağlamadım. Dosyayı öğrendikten sonra müşteki avukatı ile görüştüm. ‘Zararımızı karşılarsan şikâyetten vazgeçeriz’ deyince elimde olan 40 bin TL’yi avukatın hesabına gönderdim” dedi.

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Davanın ilk duruşması 10 Kasım’da görüldü. Sanık duruşmaya katılmazken, müşteki Nilüfer Ş. ve eşi katıldı. Kadının eşi Özgür Ş. beyanında “Kredileri ödeyemedik, banka haciz işlemi başlattı” diye konuştu.