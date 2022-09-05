Bütün yollar 2023’e açılıyor

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“2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas’ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz. 4 Eylül 1919’da Cumhuriyet’e giden yolun ilk adımı nasıl bu vilayetimizde atılmışsa, biz de benzer bir adımı atıyor, bu defa da Cumhuriyet’in yüzüncü yıldönümüne doğru yürüyoruz. 2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. 1.5 yıldır kararsızlık içinde kıvrananlar varsın masalara yüz sürsünler.

AÇIK ARA TEKRAR CUMHURBAŞKANI...

Bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Kararınız kaderinizi, iradeniz istikbalinizi tayin edecektir. Vakit yaklaşmaktadır, çember daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM’de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibar çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı’nın tecelli etmesidir.

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‘KONU MANKENİ DEĞİLİZ’ DESİNLER

Altılı ganyanın beş parti başkanı Kılıçdaroğlu’nu mutlaka sorgulamalıdır. ‘Bizim adımıza niye konuşuyorsun’ demek zorundadırlar. Bostan korkuluğu olmadıklarını göstermeleri lazımdır. ‘Konu mankeni değiliz’ çıkışını yapmaları kendi hayırlarınadır.”