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Bütün şehirde beyaz esaret yaşandı: Günde 500 kamyon kar taşınıyor

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#Kar#Kış#Hava Durumu
Bütün şehirde beyaz esaret yaşandı: Günde 500 kamyon kar taşınıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 09:39

Erzurum'da kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyelerin karla mücadele ekipleri, günde ortalama 500 kamyon karı şehir dışına taşıyor.

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Erzurum'da yağışın ardından Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyelerinin karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bütün şehirde beyaz esaret yaşandı: Günde 500 kamyon kar taşınıyor

Merkez ilçelerle birlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 7 bin 700 kilometre yol ağındaki 1500 yerleşim yerinde karla mücadele ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, "Belediyemizin karla mücadele ekipleri sahada çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdürüyor. Rahmeti ve bereketi ile gelen kar yağışından dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 24 saat aralıksız sahadayız.

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Bütün şehirde beyaz esaret yaşandı: Günde 500 kamyon kar taşınıyor

Kar yağışı sonrası oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için yaya ve taşıt trafiğini açtıktan sonra toplanan karı, iş makinesiyle kamyonlara doldurup, şehir dışına taşıyoruz. Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri olarak günde 500 kamyon karı, şehir dışına taşıyoruz. 25 Kasım'dan itibaren sürdürülen karla mücadelede günde ortalama 1 milyon lira harcıyoruz" dedi.

Bütün şehirde beyaz esaret yaşandı: Günde 500 kamyon kar taşınıyor

Yol açma çalışması sonucu çok sayıda hastanın kırsal mahalledeki evlerinden alınarak hastaneye ulaştırıldığını ifade eden Aynalı, zor hava şartlarında can dostları da ihmal etmeyerek muhtelif noktalara mama bıraktıklarını belirtti. 

Bütün şehirde beyaz esaret yaşandı: Günde 500 kamyon kar taşınıyor

 

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#Kar#Kış#Hava Durumu

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