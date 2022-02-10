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Bütün partiler birleşti: Atatürk ortak değerimiz

#Onur Anıtı#Gazetehaberleri#Samsun
Bütün partiler birleşti: Atatürk ortak değerimiz

Samsun’da, Milli Mücadele’nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı’ndaki Onur Anıtı’na yönelik saldırıya tepki için bir araya gelen AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, SP, BBP, Memleket Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi il ve belediye başkanları ortak açıklama yaptı.

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Samsun İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’na 3 Şubat günü ciple gelen kuzenler Celal Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan (25), Onur Anıtı’na halat bağlayıp çekmeye çalışmıştı. İki saldırgan daha sonra tutuklanırken dört gün boyunca önünde nöbet tutulan Onur Anıtı’nda dün de AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, SP, BBP, Memleket Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi il ve belediye başkanları bir araya gelerek ortak açıklama yaptı. Anıt önünde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ülkenin kurtuluşuna giden yolun ilk adımının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından atıldığını belirtti. Onur Anıtı’na yapılan saldırıya kınadıklarını belirten Demir, şöyle konuştu: “Bu tepkiyi ortaya koymak bizim görevimizdir. Bu tür saldırıların olmaması için elimizden gelen her şey yapılacaktır. Bu saldırıyı yapanların yargı süreci şu anda devam ediyor. Bunun da sıkı takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Şehirde burası ve diğer tüm önemli alanlarımızla ilgili, Valiliğimizin öncülüğünde, emniyet teşkilatımız, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle beraber ilave çalışmalar yapıyoruz. Güvenlik noktasında daha iyi neler yapılabilir, bunları tespit ediyoruz.”

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‘BU ŞEHİRE YAKIŞANI YAPTIK’

AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da saldırıyı kınadıklarını dile getirerek, “Samsun Milli Mücadele’nin ateşlendiği şehirdir, dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk 84 milyonun ortak değeridir. Bugün büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve siyasi partilerimizin il başkanları ile beraber bu şehre yakışanı hep beraber gerçekleştirelim arzusunda olduk. Samsun’un aynı zamanda siyaset üstü bir bakışla ortak değerimiz olduğunu gösterdik” diye konuştu. CHP İl Başkanı Fatih Türkel de “Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurucu önderi ve ilelebet değişmeyecek önderidir. Mustafa Kemal, hepimizin ortak değeridir” dedi.

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#Onur Anıtı#Gazetehaberleri#Samsun

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