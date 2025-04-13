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Bütün kent 7'den 70'e eğlendi: Meşhur karnavalda rengarenk görüntüler

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#Karnaval#Adana#Portakal Çiçeği Karnavalı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 16:42

Adana'da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nın son gününde 'Rengarenk Fest' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

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Türkiye Kültür Yolu Festivali iş birliğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı', 'Dünya Çocukları' temasıyla son gününde de renkli etkinliklere sahne oldu.

Bütün kent 7den 70e eğlendi: Meşhur karnavalda rengarenk görüntüler

Atatürk Parkı’nda düzenlenen Rengarenk Fest etkinliğinde katılımcılar, müzik eşliğinde birbirlerine renkli toz boyalar attı. Etkinlik boyunca kullanılan renkli boyalarla eğlence dolu anlar yaşanırken, müzik eşliğinde dans eden vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Bütün kent 7den 70e eğlendi: Meşhur karnavalda rengarenk görüntüler

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Etkinliğe zihinsel engelli kardeşi Kansu Şeker ile katılan Kazım Şeker, etkinliğin kendileri için oldukça eğlenceli geçtiğini belirterek, "İyi ki bu etkinliğe katıldık" dedi.

Bütün kent 7den 70e eğlendi: Meşhur karnavalda rengarenk görüntüler

'KARNAVALIN SÜRESİ UZATILIRSA DAHA İYİ OLUR'

Merve Akal ise karnavalın kendileri için çok güzel geçtiğini ve gerçekleştirilen etkinliklerin rengarenk bir atmosfer sunduğunu belirterek, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın süresinin uzatılması gerektiğini ifade etti.

Bütün kent 7den 70e eğlendi: Meşhur karnavalda rengarenk görüntüler

Serhal Kılıç da karnavalın son gününde düzenlenen etkinliğin Adana’ya renk kattığını belirtti. Kılıç, çok eğlendiklerini ve 7’den 70’e herkesin keyifli vakit geçirebildiğini söyledi. Bu tür etkinliklerin süresinin biraz daha uzatılmasının daha iyi olabileceğini aktardı.

Bütün kent 7den 70e eğlendi: Meşhur karnavalda rengarenk görüntüler

Etkinliğe oğluyla katıldığını belirten Eylem Akyıldız da karnavalın çok güzel geçtiğini söyledi.

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Bütün kent 7den 70e eğlendi: Meşhur karnavalda rengarenk görüntüler

Karnaval bugün 21.00’de düzenlenecek Kıraç konseriyle sona erecek.

Bütün kent 7den 70e eğlendi: Meşhur karnavalda rengarenk görüntüler

Bütün kent 7den 70e eğlendi: Meşhur karnavalda rengarenk görüntüler

Bütün kent 7den 70e eğlendi: Meşhur karnavalda rengarenk görüntüler

 

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#Karnaval#Adana#Portakal Çiçeği Karnavalı

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