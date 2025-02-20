Bütün il beyaz esareti yaşıyor: Kar kalınlığı 70 santime ulaştı; yollar kapandı!

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Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Bitlis'te kar yağışı akşam saatlerinde başladı ve gece boyu etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı kent merkezinde 25, yüksek kesimlerde ise 70 santime ulaştı.

Park halindeki araçların kar altında kaldığı kentte 196 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı sonrasında mahalle aralarında belediye ekipleri, ana arterlerde karayolları, köy yollarında ise il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı ile birlikte kapanan köy yollarını öncelik sırasına göre açacaklarını belirterek, "Kar yağışının ardından kapanan 196 köy yolumuz için 10 ayrı şantiyemizde bulunan 75 iş makinesi ve 80 personelle mesai kavramı gözetmeksizin çalışıp yolları ulaşıma yeniden açacağız" dedi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahminine göre il genelinde 5 gün boyunca kar yağışı etkisini sürdürecek. Bugünden itibaren gitgide düşecek olan hava sıcaklığı Pazartesi günü gece saatlerinde eksi 24 derecelere gündüz saatlerinde ise eksi 11 derecelere inecek.