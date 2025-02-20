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Bütün il beyaz esareti yaşıyor: Kar kalınlığı 70 santime ulaştı; yollar kapandı!

Güncelleme Tarihi:

#Kar#Bitlis#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 12:02

Bitlis’te gece saatlerine başlayan ve etkisini giderek artıran yağışlarda kar kalınlığı yüksek kesimlerde 70 santime ulaştı, 196 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde araçlar kar altında kaldı.

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Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Bitlis'te kar yağışı akşam saatlerinde başladı ve gece boyu etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı kent merkezinde 25, yüksek kesimlerde ise 70 santime ulaştı.

Bütün il beyaz esareti yaşıyor: Kar kalınlığı 70 santime ulaştı; yollar kapandı

Park halindeki araçların kar altında kaldığı kentte 196 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı sonrasında mahalle aralarında belediye ekipleri, ana arterlerde karayolları, köy yollarında ise il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bütün il beyaz esareti yaşıyor: Kar kalınlığı 70 santime ulaştı; yollar kapandı

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İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı ile birlikte kapanan köy yollarını öncelik sırasına göre açacaklarını belirterek, "Kar yağışının ardından kapanan 196 köy yolumuz için 10 ayrı şantiyemizde bulunan 75 iş makinesi ve 80 personelle mesai kavramı gözetmeksizin çalışıp yolları ulaşıma yeniden açacağız" dedi.

Bütün il beyaz esareti yaşıyor: Kar kalınlığı 70 santime ulaştı; yollar kapandı

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahminine göre il genelinde 5 gün boyunca kar yağışı etkisini sürdürecek. Bugünden itibaren gitgide düşecek olan hava sıcaklığı Pazartesi günü gece saatlerinde eksi 24 derecelere gündüz saatlerinde ise eksi 11 derecelere inecek.

Bütün il beyaz esareti yaşıyor: Kar kalınlığı 70 santime ulaştı; yollar kapandı

Bütün il beyaz esareti yaşıyor: Kar kalınlığı 70 santime ulaştı; yollar kapandı

Bütün il beyaz esareti yaşıyor: Kar kalınlığı 70 santime ulaştı; yollar kapandı

Bütün il beyaz esareti yaşıyor: Kar kalınlığı 70 santime ulaştı; yollar kapandı

Bütün il beyaz esareti yaşıyor: Kar kalınlığı 70 santime ulaştı; yollar kapandı

 

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#Kar#Bitlis#Hava Durumu

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