'Bütün genel başkanlar yarışacak, Erdoğan da'

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Kılıçdaroğlu, TV5’te katıldığı programda özetle şunları söyledi:

HEPİMİZ YARIŞACAĞIZ

“Erdoğan ve cephesi 367’de yaşanan garabeti acaba yeniden Erdoğan yaşayacak mı gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bütün genel başkanlar yarışacaklar, Erdoğan da yarışacak. Hepimiz yarışacağız. Anayasada açık hüküm var. Bu tartışma hukuk düzeyinde yapılabilir ama bugün siyaset zemininde bu tartışmalar sadece Erdoğan’a yarar. ‘Cumhurbaşkanlığıma engel oluyorlar’ diyecek.

Sayın Bahçeli de biliyor ki anayasa değişmeden Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı adayı olamaz. Değiştirsinler, güçleri yetiyorsa getirsinler parlamentoya.

(Altı liderin toplantısı) Toplantıyı cumartesi günü Ankara’da Çankaya’da bir yerde yapacağız. Yuvarlak masanın etrafına oturacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili kararlar alınacak. Bunu konuşurken ekonomi, dış politika, diğer konular da gündeme gelebilir.

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(Elektrik faturaları) Mümkün değil düzeltemezler.”