‘Butlan’ kararı eylüle kaldı

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CHP’deki “kurultay” ve “yeni parti” tartışmaları nedeniyle gözlerin çevrildiği “mutlak butlan” dosyası, Yargıtay’a adli tatilin başladığı dün ulaştı. Ancak dün adli tatilin başlaması nedeniyle kritik dosyanın temyiz incelemesi 31 Ağustos’ta sona erecek adli tatil sonrasına kaldı. Mevzuat gereği adli tatilde hukuk daireleri tatil. Sadece nöbetçi ceza dairesi görev yapıyor ve “acil iş” olarak tutuklu sanığı bulunan dosyalar inceleniyor. Bu nedenle butlan dosyasının temyiz incelemesi adli tatil sonrası yapılacak.

‘YENİ PARTİ’ DİLEKÇESİ HAFTAYA PAZARTESİ

Yargıtay’daki “mutlak butlan” ve asliye hukuk mahkemesindeki “olağanüstü kurultay imzaları” davalarının da eylüle kalmasının kesinleşmesiyle birlikte Özgür Özel cephesinin yeni parti sürecine ilişkin yol haritası da netleşti. Bugün ve yarın önce 51’i yeni CHP yönetimi tarafından görevden alınıp, 20’ye yakını da ihraç istemiyle disipline sevk edilen isimlerin de aralarında yer alacağı il başkanları ile Parti Meclisi ve MYK üyeleriyle yapılacak değerlendirmelerin ardından yeni partinin kuruluş dilekçesinin pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na verilmesi bekleniyor. Kulislerde, kuruluş dilekçesinin veriliş tarihinde gelişmelere göre bir kaç günlük değişiklik olabileceği de konuşuluyor. Özel de yeni parti için “Temmuz sonu, ağustos başı” diye tarih vermişti. Özel’in hafta içinde ayrıca milletvekilleriyle de kapalı toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor. “Yeni Parti” adıyla kurulması beklenen partinin kuruluş aşamasında görev alacak Kurucular Kurulu’nun ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşması beklenirken, kulislerde de yeni partiye 70 civarı milletvekilinin katılabileceğinden söz ediliyor. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte CHP’den ayrılması beklenen Özel’in de bugün son kez CHP’nin Meclis grup toplantısında kürsüde olacağı belirtiliyor. Özel’in bugünkü toplantıda yeni parti sürecine ilişkin net mesajlar vermesi de bekleniyor.